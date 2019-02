Underhållande flykt från spelbrädet

Det är som vanligt, när du och dina vänner är som längst från civiliserade trakter så går bilen sönder. Inte mycket annat att göra än att leta upp närmsta ödestuga, bli inlåsta och försöka fly från en galning genom att lösa gåtor.

Escape room-konceptet i brädspelsform, kan det funka? Jodå, och förvånansvärt bra.

Ödestugan ingår i en serie spel under vinjetten Exit: The game, där alla är av typen Escape room (där en grupp stängs in i ett rum och ska lösa gåtor för att hitta ledtrådar och nya gåtor som till slut leder dem ut) men i olika miljöer och bakgrundsberättelser.

Själva upplägget, att du och dina vänner blir inlåsta i en stuga och måste använda de ledtrådar som en galning har lämnat, är sekundärt. Men det tillför ändå en ”trevlig” stämning, särskilt som beskrivningen inte är alltför högtravande eller flamsig.

Det är inte mycket som ligger i den lilla lådan. Ett regelhäfte, en bok med ledtrådar, en snurrskiva och lite kort. Men det räcker för att sysselsätta fyra åtminstone hyfsat begåvade personer under en dryg timme.

Problemen som ska lösas är varierande och kräver både tankemöda och spatial förmåga. Och om en fastnar finns det alltid ledtrådar att använda sig av. Men det tar verkligen emot, för hur obehagligt det än är att sitta fången i en stuga känns det som ett verkligt nederlag när ett ledtrådskort ändå känns tvunget att användas.

Att skriva om enskilda gåtor låter sig inte göra, för då förstörs spelupplevelsen för den som är sugen på att prova. Däremot går det att komma runt varningen som står på kartongen; att spelet bara kan spelas en gång. Med penna, papper och sax går det bra att återskapa det som annars förstörs.

Å andra sidan kostar spelet under 200 kronor, vilket blir underhållning under en dryg timmes tid för femtilappen om ni är fyra spelare.

Och just fyra känns som ett bra antal. Fler och någon kanske hamnar lite utanför. Två spelare kanske kan vara mysigt, men då blir det mer av en kapplöpning mellan er två. Och ensam, nej, då finns det roligare saker som en kan göra. För hur ska du kunna skryta om ingen var med när du kom på din geniala lösning?

För att kunna jämföra hur bra ni var med andra spelare, eller hur bra det går för er i andra spel i serien, finns en analog poängtavla där tid och använda ledtrådar omvandlas till ett betyg i form av stjärnor.

Det finns ytterligare några spel i Exit: The game-serien som är översatta till svenska. Och ett drygt dussin på engelska. Förhoppningsvis blir de också översatta i en nära framtid, för den här typen av spel förtjänar en större publik.