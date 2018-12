Vem ska köpa alla klassiska konsoler?

Nes, Snes, C64, Sega, Atari och nu Playstation. Det är liksom ingen hejd på alla som vill kränga konsoler till nostalgitörstande spelsugna.

Foto: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Och visst är de snygga, på sitt eget lite plastiga vis. Små kopior, åtminstone till skalen, av originalen.

Men alla nostalgiker är inte likadana. Nintendo kunde håva in rejält på den första Nes Classic, där dessutom efterfrågan var långt större än tillgången.

Efterföljaren Snes Classic var minst lika populär, och tillverkades i större upplaga. Totalt har de båda sålt över 10 miljoner exemplar.

Men har någon hört hur det går för Atari, som jag skrev om i början av året? Den hypade Atari VCS har fortsatt att skjutas på framtiden, nu är det andra kvartalet 2019 som gäller.

Men till skillnad från Nintendo har inte Atari en lika stor följarskara. Dessutom har företaget sedan 2004 sålt en plastig variant som innehåller de klassiker som kom till Atari 2600 och Atari 7800 på sent 1970-tal och tidigt 1980-tal.

Minivarianter av C64 och Sega finns på marknaden, men säljs inte i några större mängder. Åtminstone är det ingen som pratar om dem.

Så att Sonys klassiska och populära Playstation skulle komma i en mini-variant var ingen högoddsare. Det som däremot många hade förlorat pengar på är om de slagit vad kring vilka spel som följer med.

Foto: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Exakt vilka spel som borde inkluderats är kritikerna inte helt överens om. Men Parappa the Rapper, Castlevania: Symphony of the Night, Silent Hill, Crash Bandicoot, Spyro och Tomb Raider är några titlar som saknas.

De som finns är inte fy skam: Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil: Director’s Cut och Mr. Driller är några exempel.

Grand Theft Auto är ju kul, eller? Nostalgikern i mig minns krångliga kontroller och ett märkligt rakt ovanifrån perspektiv.

Problemet för en del av titlarna är vektorgrafiken. Där pixlarna fortfarande hyllas är det inte många som längtar efter linjernas era.

Antalet spel är i sig inte särskilt imponerande: 20 stycken. Lagringsmöjlighet borde finnas för många fler. Och en möjlighet att köpa till spel är inte planerad. Även om möjligheten att mer eller mindre lagligt lägga till fler spel redan verkar utforskas.

Så kanske skulle Sony satsat på att sälja plastskal med möjlighet att köpa individuella titlar från deras välfungerande digitala butik. För det är åtminstone en sak de gör mycket bättre än Nintendo.

Läs mer: