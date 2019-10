Vem vill investera i Sabunis kärnkraft?

Nyamko Sabuni (L) intervjuas i Östra Småland/Nyheterna och säger att kärnkraften bör byggas ut och att den tjänat vår välfärdsutveckling bra.

”Den dagen vi ändrar de politiska besluten så är jag övertygad om att det kommer att finnas investerare”, säger hon. Menar hon då nya statliga subventioner? Eller sänkt, och därmed billigare, säkerhet i nya kärnkraftverk?

Det finns två stora studier av kärnkraftens ekonomi som ger svar på hur ekonomiskt rationell kärnkraften är och har varit. De förklarar också varför kärnkraften samhällsekonomiskt var och är en dålig affär, särskilt nu när vi faktiskt har billigare gröna alternativ för framtiden.

När den svenska riksdagen en gång beslöt att bygga ut kärnkraften i Sverige fanns varken sol- eller vindkraft. Prisjämförelsen var kolkraft. Men i efterhand kan vi inte blunda för att utbyggnaden skedde till en väldigt hög kostnad för Sveriges befolkning. Nationalekonomen Åke Sundström visade att svensk kärnkraft under sina första 40 år (1971–2011) i drift kostat mer i direkta subventioner än hela investeringen! (Då har han inte kunnat räkna in vad marknadsmässig försäkring skulle ha kostat). Den allra största delen av stödet bestod i kraftigt subventionerad ränta på de stora lån som utbyggnaden krävde. På så sätt är det framför allt ATP-fonderna som förlorat ett par hundra miljarder. Det drabbar i första hand Sveriges pensionärer.

Den andra studien jag vill peka på kommer från Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung i Berlin och publicerades tidigare i år (DIW Weekly Report 30/2019). I den studien har man tittat på den verkliga ekonomin hos samtliga 672 kärnkraftverk som byggts i världen 1951-2017. Inget av dem har finansierats av privat kapital på marknadens villkor. De har fått massivt stöd i många olika former. När forskarna satte in olika marknadsmässiga villkor (till exempel låneräntor mellan 4–10 procent på lånen) i kostnadskalkylerna blir också deras slutsats att inget kärnkraftverk har varit en bra affär. Förlusten under en reaktors livstid på 40 år ligger i genomsnitt på flera miljarder (3–6) euro. Inte heller i den här studien har man tagit med kostnader för marknadsmässig katastrofförsäkring.

Så vilka investerare kan Sabuni tänka på då? Den brittiska regeringen har desperat sökt hugade byggare av sina planerade nya kärnkraftverk. Man tvingades garantera att brittiska hushåll i 30 år ska betala ett kraftigt överpris för strömmen för att få ett kinesiskt bolag att bygga! Att EU godkänt denna form av statssubvention tyder på att kärnkraften lyder under andra, politiska, konkurrensregler än vanliga investeringar.

Idag har marknadens kostnader för att investera i vindel sjunkit till hälften av kärnkraftens, som i stället stiger. Vi är bara i början av solkraftens utveckling. Kärnkraften skapar också stora utsläpp av koldioxid, från urangruva till slutförvar. För framtiden bör vi i Sverige satsa smart och satsa grönt.

Olof Hultén