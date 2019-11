Vit måndag men en riktigt svart fredag

Foto: Tomas Oneborg/TT

Om bara några veckor är det jul. Den tid på året då vi konsumerar som allra mest. Köpfesten tjuvstartar redan nu med Black Friday och reapriser på allt möjligt som vi inte hade en aning om att vi behövde. Black Friday lockar oss att stanna kvar i ett beteende som inte känns riktigt klokt.

Det flesta av oss vet att vi behöver minska på allt som påverkar klimatet negativt för att rädda planeten åt kommande generationer. Som vanliga människor drar vi vårt strå till stacken och källsorterar, och pantar. Kanske försöker vi äta mindre kött och resa mer kollektivt. Många av näringslivets aktörer profilerar sig inom frågor om hållbarhet och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan.

Vi har nog även koll på att vi svenskar måste minska våra koldioxidutsläpp från tio ton till under ett ton per person och år för att klara målen i Parisavtalet. Men då räknar vi inte in de koldioxidutsläpp vi orsakar i andra länder när vi konsumerar på hemmaplan och så kan man förstås inte räkna.

White Monday, som infaller på måndagen samma vecka som Black Friday, har skapats som ett alternativ till fredagens överkonsumtion. Det är en dag då vi kan prova på att inte köpa någonting som är nytt. Om vi istället lånar, hyr, köper begagnat, reparerar eller ger bort något vi inte längre behöver så bidrar vi just den dagen till planetens överlevnad. Dessutom kan goda idéer lätt bli nya goda vanor. Det i sin tur föder nya och bättre affärsidéer.

Flera hundra företag i Sverige har begagnat, uthyrning och reparation som affärsidé så det här med cirkulär ekonomi och återbruk är inte så nytt och konstigt som man kanske luras att tro. Vi lagar ju redan punkan på cykeln istället för att köpa en ny cykelslang, lagar skor hos skomakaren, har en bokbytarhylla på jobbet och fyller lunchlådan med middagens rester. Vi kan sånt här redan. Frågan är snarare hur de företag som rear ut planeten på Black Friday tänker.

Men förändring är på väg. Globala jättar som Ikea ska experimentera med ett nytt koncept där vi kan hyra möbler. Bilbranschen har redan förstått och erbjuder privatleasing. Steg för steg kommer hyra och återbruk vara det som vi alla gör utan att reflektera närmare över att det skulle vara något konstigt. Då kommer vi att se tillbaka på företeelser som Black Friday och skaka på huvudet. Hur tänkte vi då?

Mia Sköld (MP)