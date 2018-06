Äntligen mer pengar till förskolan... kanske!

Allt fler barn i Kalmars förskolor lämnas tidigt på dagen och hämtas sent. Sedan 2004 har dessa vistelsetider ökat med nästan 18 procent!

Foto: Hasse Holmberg/TT

Det kräver förstås mer personal, men förskolorna får samma peng per barn nu som då. Eller rentav mindre peng, med tanke på att de rödgröna under samma period dessutom skurit ned budgeten per barn med cirka 5 procent.

Resurserna till Kalmars förskolor har alltså urholkats under lång tid. Sjukskrivningarna ökar bland förskolelärare och barnskötare, och fler och fler föräldrar uttrycker oro för att personalen på förskolan inte räcker till. Det gör ont att se personalen kämpa på med allt sämre förutsättningar, år efter år.

Jag har i många år verkat för att Barn- och ungdomsnämnden ska kräva kompensation för de ökade vistelsetiderna. Liberalerna har lyft frågan i alla sammanhang, tagit upp frågan i flera debattartiklar och insändare i år, flera yttranden tillsammans med Alliansen, och när det var allmänpolitisk debatt på kommunfullmäktige i maj så ägnade jag all min talartid åt denna fråga.

När jag sedan ställde en skriftlig fråga på kommunfullmäktige i måndags så fick jag äntligen utdelning. Samtal har nu pågått även hos de rödgröna, och Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) säger sig villig att föreslå en ändring av den planerade beräkningsmodellen. Det blir långt ifrån en total återställare, men beräknas ge ungefär 4 miljoner kronor mer till förskolorna från och med 2019 - och därefter justera efter faktisk vistelsetid. Detta är viktigt, för med de rödgrönas ursprungliga modell hade det riskerat att istället minska resurserna till förskolan ännu mer!

Trägen vinner! Det finns dock några orosmoln på himlen.

Dels att detta bara är ett förslag, som ska framföras till den nya kommunledning som tillträder efter valet. Varför vågar man inte sätta ned foten redan nu? Det är ju nu man har makten.

Dels så hade jag varit mycket tydlig med att frågan var riktad till Johan Persson (S) och ingen annan, för han är den som egentligen bestämmer om detta. Men Johan Persson lämnade mötet efter drygt halva tiden och missade därmed flera debatter riktade till honom, däribland denna.

Det är alltså oklart om Socialdemokraterna verkligen kommer att göra denna satsning efter valet, då vi varken sett agerande eller ens något ställningstagande från kommunstyrelsens ordförande. Från Liberalerna lovar vi dock att driva frågan. Det är dags att ge förskolorna mer tid för barnen!

Björn Brändewall (L)

Vice ordförande i Kalmars Barn- och ungdomsnämnd