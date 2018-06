Cynism lyser igenom förslag om tiggarlicens

Foto: Björn Lindgren/TT

Med sorg har jag följt debatten som följt i spåren av Eskilstuna kommuns beslut att införa en ”licens” för att få tigga i staden.

För att stämma i bäcken hoppas jag att mina kommunala politiker i Kalmar läser detta.

Eskilstuna har alltså beslutat att polistillstånd ska krävas för tiggeri. Socialdemokraten Jimmy Jansson, kommunalråd, försvarar det så här: ”Kommunen ska prova om detta är en väg framåt”. ”Detta är ett första steg att hjälpa människor vidare”.

I tanken finns ett klart förslag på var de inte kommer att få sitta, alltså utanför köpcentra och välbesökta gator och affärer.

Cynismen lyser dock igenom förslaget. Han säger också att ”tiggarpasset” kommer att kosta drygt 100 kronor per tillfälle. ”Får man in i snitt 70 kronor per dag, ja då blir det nog färre som tigger”. Detta säger en socialdemokrat som i nästa andetag erkänner att citat: “De här människorna har det så svårt man kan ha det i ett samhälle av idag”.

Ingen tvivlar väl på att målet är samma som Moderaterna och Sverigedemokraterna torgför – förbjud tiggeriet – men genom en finurlig byråkratisk process ser man anständig ut.

TT frågade Jansson om de kommer att sluta tigga för att det krävs tillstånd. ”Nej, men att man då skulle komma i kontakt med Stadsmissionen eller andra ideella organisationer, eller få hjälp att resa hem”. Detta uttalande visar två saker: han har inte haft kontakt med de som frivilligt jobbar för dessa människor och att målet är att de ska bort.

”Fattigdom och tiggeri måste bort, så tiggeriet måste bort. Det finns ingen annan väg”. Om Eskilstunas beslut: ”Jag tycker det är ett intressant förslag, att om man vill göra detta [tigga] får söka tillstånd”. ”Tiggeri och att människor sover på gatan, det är ingen framtid för någon. Det är inget vi ska vänja oss vid och acceptera”. Dessa uttalanden kommer från Stefan Löfven. Löfven håller fast vid att lösningen finns i tiggarnas hemländer, framförallt Bulgarien och Rumänien.

Låt oss hoppas han har kurage att stå upp för det sista uttalandet! Det känns inte bra när vår statsminister, som är väl förtrogen med romers situation, uttalar sig på dessa sätt.

Det finns bara en lösning, om än ouppnåelig på många, många år: diskrimineringen av romer i deras hemländer måste få ett slut. Den har pågått i Sverige i 500 år, längre i Sydosteuropa. Där måste arbetet intensifieras av EU, Sverige och varje anständig medborgare. Tills dess, låt några få av dem i alla fall göra vad de kan för att försörja sina barn och föräldrar, som är beroende av vad de lyckas få ihop här och i andra länder. Tiggeriförbud är ingen lösning för någon annan än de som far illa av att se fattiga människor. För Adelas och Marians skull, för Andreas och Robertos, visa lite medmänsklighet! De är människor med drömmar och hopp.

Kåre Eriksson (V)