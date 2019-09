Dyrt och onödigt med kärnkraft

Foto: Michael Sohn/TT

I separata inlägg i Östra Småland/Nyheterna hävdar Thoralf Alfsson och Jan R Andersson att vi måste bygga ut kärnkraften för att klara framtidens elförsörjning. De menar att det behövs för att upprätthålla effektbalansen i elsystemet och för att minska utsläppen av växthusgaser.

Beträffande effektbalansen har Charlotte Unger Larson ett inlägg där det framgår hur vi kan klara denna balans. Kärnkraften kan avvecklas utan att denna balans äventyras. Det som krävs är bland annat en utbyggnad av elnätet och smarta nät för styrning av utbud och efterfrågan av el.

Vi har i Sverige goda möjligheter att klara målen i energiöverenskommelsen (alla partier utom SD) om helt förnyelsebar el utan kärnkraft till 2040. Energimyndigheten har nyligen publicerat Delrapport 2 om hur vi kan få en 100 procent förnybar elproduktion (ER 2019:06). I rapporten visas att vi i Sverige ganska enkelt kan nå målen i överenskommelsen. Vindkraften beräknas till exempel öka från 19 till 38 TWh redan 2022 om nuvarande planer förverkligas. Med denna utbyggnadstakt skulle vindkraften kunna svara för hälften av landets elbehov 2040. Cirka 100 TWh el beräknas behöva ersättas till 2040. I olika scenarier redovisas hur vind, sol och kraftvärme skulle kunna uppgå till 90, 25 respektive 25 TWh. Allt talar därför för att Sverige kan nå målen och samtidigt öka vår redan stora export av el utan kärnkraft. Senaste året uppgick exporten till 20 TWh.

Ofta hävdas i debatten att kärnkraften är bra för klimatet genom att den genererar el utan utsläpp av växthusgaser. Det är helt missvisande eftersom kärnkraften liksom alla energislag genererar växthusgaser i ett livscykelperspektiv. I en rapport 2017 till de gröna i EU-parlamentet Climate Change and Nuclear Power visas att kärnkraften ger utsläpp på 117 g koldioxid per kWh i ett sådant perspektiv. Förnybar el och energieffektivisering ger utsläpp på 5–20 g per kWh. Kärnkraftens utsläpp kan delas upp på gruvor och anrikning, reaktorbygge, drift och underhåll, avveckling och gruvåterställning med 15, 24, 24, 47 respektive 7 g per kWh. Solelen har inga utsläpp under driften. Vi har alltså råd att satsa enormt mycket för att klara effektbalansen utan att komma upp i de utsläpp kärnkraften har.

Ett påstående som ibland framförs är att vi måste satsa på kärnkraften av kostnadsskäl. Detta är helt fel. Att Vattenfall beslutat att stänga Ringhals 1 och 2 beror på att de inte längre är lönsamma. Samma gäller för Eons beslut att stänga Oskarhamn 1 och 2. De som hävdar att beslutet gällande Vattenfall ska omprövas måste ange hur mycket de vill att staten ska subventionera kärnkraften ytterligare för att reaktorerna ska bli kvar.

Vindkraft och solenergi är nu mycket billigare än ny kärnkraft eller el från kol och olja. I Portugal vann nu ett bolag upphandlingen på solel för 16 öre per kWh. Det är mellan 5 och 10 gånger billigare än elen från de kärnreaktorer som nu byggs i Frankrike, Finland och Storbritannien. Det är för övrigt tveksamt om dessa reaktorer någonsin blir färdiga. Över hela världen stängs nu fler kärnkraftverk än det byggs nya. I Wales avslutade Hitachi bygget av två reaktorer efter att ha investerat 25 miljarder kronor. Utan massivt stöd kan ingen ny kärnkraft byggas. I England fick staten garantera ett pris på 128 öre per kWh för att bygget i Hinkley Point inte skulle avslutas.

Likaså kan ingen ny kärnkraft byggas utan att staten täcker upp för eventuella olyckor. Det högsta skadestånd de svenska kärnkraftverken kan krävas på uppgår till cirka 12 miljarder kronor vilket är endast en bråkdel av kostnaden för ett stort haveri. Katastrofen i Fukushima beräknas nu kosta 1800 miljarder kronor. Ingen vet vad kostnaden blir i slutändan. Om vinden hade legat på mot Tokyo skulle denna megastad eventuellt fått evakueras vilket knappast är möjligt. Beträffande katastrofen i Tjernobyl är kostnaderna troligen lika stora och omöjliga att beräkna på lång sikt.

Ett mått på effektiviteten hos sol- och vindenergin är kolindustrins utveckling i USA. President Trump lovade i sin valkampanj att bygga ut kolindustrin och ökade subventioner har även lämnats till denna bransch. Trots detta stänger kolkraftverken nu ner sin verksamhet på löpande band eftersom de inte är lönsamma.

Risken för stora haverier i kärnkraftverk har visat sig vara långt större än man trodde när kärnkraften byggdes ut. Man räknade då med stora olyckor någon enstaka gång per hundratusentals reaktorår. Efter mindre än 20.000 reaktorår har tio reaktorer stängts efter härdsmältor. Fyra har lett till omfattande utsläpp av radioaktiva ämnen. Om det vore möjligt att försäkra kärnkraftverk skulle därför premierna vara mångfalt större än vad som gällde tidigare och omöjliga för något företag att finansiera.

Till alla andra nackdelar kommer kopplingen mellan kärnkraften och framställningen kärnvapen. Risken att klyvbart material kommer på avvägar ökar i takt med att fler länder får kärnkraft. Därmed ökar säkerhetsrisken och risken för terrorhot.

Många sätter nu sitt hopp till forskning om fjärde generationens kärnkraftverk för att rädda industrin och klimatet. Detta är en återvändsgränd eftersom vi trots flera decenniers forskning ännu inte sett detta förverkligas lika lite som fusionsenergin. Att i detta läge presentera denna teknik som en lösning på klimat- och energiproblemet är inte trovärdigt. Vi har inte tid att vänta in ett eventuellt genombrott i forskningen. Klimatkrisen är här nu och utsläppen av växthusgaser måste halveras varje årtionde. Vi måste därför använda en trygg och säker teknik, som vi vet fungerar. Forskningsresurserna borde läggas på den nödvändiga omställningen för att få ett hållbart samhälle.

Några områden som behöver stöd för forskning och utveckling gäller framställningen av stål och cement utan fossil energi. Under Kalmarsundsveckan om hållbarhet har många bra initiativ presenterats om hur vi kan ställa om samhället. Det gäller till exempel hur vi kan bygga passivhus eller plusenergihus eller hela bostadsområden med ökad självförsörjning. Inom energieffektiviseringen görs mycket men fortfarande finns stora vinster att göra inom detta område. Stora möjligheter finns att minska matsvinnet i alla led. Den cirkulära ekonomin måste bli regel för produktion, konsumtion och återvinning.

Jord- och skogsbruket måste ställa om till att bli kolsänkor och anpassas efter ett betydligt varmare klimat i Sverige. Det är till exempel inte hållbart att som nu i huvudsak plantera gran på marker som inte lämpar sig för detta träd och som är så känsligt för varmare klimat, skadedjur, bränder och stormar.

Finansmarknaden måste sluta investera inom fossilindustrin för att istället investera i den nödvändiga omställningen av samhället.

Det saknas således inte områden där forskning och utveckling måste ske. Det är därför inte trovärdigt att måla upp forskning inom kärnenergin som den enda lösningen på framtidens problem. Därför är det viktigt att partierna står fast vid energiöverenskommelsen som visat sig ge bra förutsättningar för omställningen av elmarknaden.

Lars-Erik Andervad