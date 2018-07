En inskränkt syn på vad svenskhet är

I en insändare den 28 juni riktad mot Sverigedemokraterna för Kåre Eriksson, Vänsterpartiet, fram en rad osanna påståenden om oss och kritiserar oss för att vi vill se ett nationellt förbud mot böneutrop.

Det som är intressant att notera i Erikssons (V) insändare är just hans inskränkta syn på vad svenskhet är. I Erikssons ögon är man antingen ”svensk” eller invandrare, assimilerad eller mångkulturell. Det är denna typ av trångsynthet som placerar människor i fack och som splittrar Sverige och tyvärr är det ett sådant samhälle som Vänsterpartiet och de övriga partierna har skapat.

Sverigedemokraterna har till skillnad från Vänsterpartiet en positiv och välkomnande syn på människor från andra kulturer. Sverige har alltid haft invandring, men invandringen har aldrig varit på en sådan nivå att den har varit större än vad vårt samhälle har klarat av. Vår politik syftar till att välkomna nya invånare in i vårt land och vår kultur, istället för att så splittring genom att placera dessa i utanförskapsområden och inte bjuda in dem i den svenska identiteten. Vi ser inte per definition något motsatsförhållande i att en person bejakar sin ursprungliga kultur och samtidigt blir en del av den svenska identiteten.

Vidare anklagar Eriksson Sverigedemokraterna för att vara ”auktoritära”, men här misstar han sig grundligt. Genom att skapa särrättigheter för vissa grupper, vilket böneutrop kan anses vara, skapar man orättvisor och ökar på så vis polariseringen i samhället. I Sverigedemokraternas Sverige finns inga ”styvbarn” eller ”kelgrisar” utan vårt samhälle präglas av trygghet och sammanhållning för alla.

Michael Erlandsson, Ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn