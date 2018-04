Flygskatten får inte resandet att minska

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Oj, oj, oj... nu går det åt helvete för Sverige igen!

Åtminstone om man ska tro Mattias Dahl och Niklas Nordström, vd Transportföretagen respektive ordf. Svenskt Flyg. I en insändare i Östra Småland/Nyheterna sprider de så mycket trams att jag, trots min bristande kunskap i ämnet, bara måste besvara en del överdrifter.

Till att börja med ska jag berätta vad den flygskatt som införts innebär. Flygresor inom Europa, även inrikesresor, blir 60 kronor dyrare. Utanför EU blir skatten 250 kronor om resan är under 600 mil. Längre resor än så blir 400 kronor dyrare.

Detta kommer alltså, enligt dessa intelligenta män, slå hårt på vårt välstånd. Skatten kommer att påverka möjligheten att utvecklas, bedriva verksamheter och anställa personal. Turist- och upplevelsenäring riskerar att få läggas ner. Kostnaden för skatten kan bli 6 miljarder i sämre BNP och 7 000 färre arbetstillfällen! I Norge, ett av världens rikaste och bästa (topp 3 enligt FN) länder i världen att bo i, som infört flygskatten har rutter och till och med en flygplats lagts ner.

Till att börja med ska jag berätta vad skatteintäkterna är tänkta att gå till: Citat: “Intäkterna ska användas främst för att sänka arbetsgivaravgiften för den första anställda i ett företag. Det blir en ny skatteväxling i politiken. Vi ska ta ut avgifter från det som leder till miljöpåverkan och ger det så att fler kan anställda. Vi prioriterar småföretagen”, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister.

Till detta ska jag foga min egen åsikt. Jag tror Sverige idag har passerat 10 miljoner invånare. Av dessa reser 58 procent minst en, ofta flera gånger, utomlands, i tjänsten och på semester. Ytterligare 16 procent reser vartannat år, 19 procent mera sällan. Tror herrarna att 60 kronor per biljett på något sätt påverkar graden av resande? Löjligt! Svenskarnas resande utomlands, med hjälp av stigande välstånd, har ökat med 130 procent sedan 1990. Jag är själv pensionär sedan många år och reser ibland. Jag har gjort tre resor till Karibien och kanske ett 15-tal till Kanarieöarna/Medelhavet. Tror någon på allvar att 60 kronor, eller för den delen 400 kronor, hade fått mig att avstå? Naturligtvis inte, skatten skulle på varje resa motsvarat, mindre eller långt mindre, än en halv procent av totalkostnaden. När det gäller till exempel Oskarshamns flygplats nedläggning, eller den i Norge, har detta naturligtvis inte ett skvatt med flygskatten att göra, utom som alltid profiten som uteblev.

Sedan kan man naturligtvis ha åsikter om mitt resande kontra miljön. Otvivelaktigt bidrar jag till en påverkan, jag är väl medveten. Om jag dock i viss mån kan köpa mig fri från den genom att bidra med något gott, so be it! Detta tycks en majoritet av svenska folket dessutom ha insett. All heder åt klart tänkande medborgare!

Kåre Eriksson (V)