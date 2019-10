Greta skulle nog hellre gå i skolan

Foto: Paul Chiasson/TT

Donald Trump uppfattade Greta som en glad liten flicka. Han var förmodligen i chocktillstånd. En tonårstjej från pyttelandet Sverige står helt osminkad och rakryggad och läxar upp världens ledare.

Det vi gått och mumlat om i 50 år ropar hon rakt ut. Slänger, helt ogenerad, sanningen rakt i ansiktet på alla prominenta personer. Amerika har säkert inte upplevt något liknande sen 1955 då Rosa Park vägrade lämna sin plats i bussen till en vit man. Hon fick böta 14 dollar, men det blev starten för en motståndsrörelse mot apartheid.

Greta rullade iväg snöbollen som blev en lavin över hela vår jord. Måtte dånet från den lavinen inte tystna förrän radikala miljöförbättringar åstadkommits.

Donald Trump kan ha rätt, trots allt. Jag tror att Greta privat är en glad liten tjej. Som hellre vill gå i skolan och planera sin framtid, än flänga jorden runt och läxa upp maktgalna, profithungriga potentater.

För det är det allt handlar om. Makt och pengar. Varje år samlar vi in miljarder till världens barn. Men svälten fortsätter. För att krig rasar i flera länder. Hur många skulle kunna mättas av vad en enda missil kostar? Hur mycket förorenar ett bombplan, plus all förstörelse. Om vi kunde stoppa alla krig skulle vi kunna lösa både miljöproblemen, världssvälten och fattigdomen.

Och månen är en stor ost.

Inga-Lisa