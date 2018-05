Hög tid att planera för en ny Ölandsbro

Foto: Östra Småland

För 46 år sedan invigdes Ölandsbron med pompa och ståt och 300 gäster. Den invigdes av dåvarande kronprins Carl Gustaf och var Europas längsta bro under många år.

Öland skulle aldrig mer bli detsamma. Man hade räknat med en miljon bilar per år men den kalkylen sprack direkt och idag kör nästan sju miljoner bilar över bron varje år. Vissa dagar under högsäsong kan så många som 34 000 bilar passera över bron under ett enda dygn.

Hur mycket ingenjörerna än beräknat kan de inte ha räknat med denna enorma ökning och belastning. På den tiden ansågs inte havsmiljön heller vara så aggressiv som den visade sig vara, vilket har lett till sämre hållfasthet av betongen. Idag ser vi Ölandsbron på ett helt nytt sätt. Den kräver ständigt underhåll. Det underhåll som görs just nu kostar omkring 125 miljoner.

Häromveckan invigdes bron till Krimhalvön. Den är 19 kilometer lång och har kostat över 30 miljarder kronor. Med samma kilometerkostnad skulle det innebära att en ny Ölandsbro skulle kosta 9 miljarder kronor. Ofantligt mycket pengar.

Foto: TT

Det är hög tid att vi börjar tänka framåt. Det är dags att ta fram en strategi för den nya bron. För frågorna är otroligt många:

• Hur ska den finansieras?

• Var ska den ligga?

• Hur ser man till att man löser bullerproblematik för boende nära brofästena?

• Hur tar vi hänsyn till ökande trafik?

• Hur anpassar vi den bäst för en grön framtid med cyklister och elbilar?

• Hur minimerar vi risken att bron används för suicidala syften?

Många andra frågor måste besvaras och diskuteras mellan kommuner, myndigheter och medborgare innan man kan sätta ner foten.

Ölandsbron tog 40 år att planera. Öresundsbron över 100 år. Det kommer att ta kanske 30-40 år att planera den här bron också så det är verkligen inte för tidigt att starta redan nu.

Vi föreslår att detta blir en omedelbar uppgift både för Region Kalmar län som bildas 1 januari 2019 men att också kommunerna är pådrivande i denna fråga. På så vis kommer vi att få en ny genomtänkt Ölandsbro på plats redan innan den gamla måste tas ur bruk.

Matilda Wärenfalk (S), kommunalrådskandidat Mörbylånga kommun

Michael Ländin (S), riksdagskandidat Kalmar län