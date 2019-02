Jovisst är ”Kissie” feminist – på sitt sätt

”Jag är visst feminist!” är titeln på bloggerskan Alexandra ”Kissie” Nilssons senaste bok. Alexandra når via sina mediekanaler ut till cirka 120 000 tjejer varje dag. Trots detta har det varit relativt tyst om hennes senaste bok.

Medan de båda feministerna Birgitta Ohlssons (L) bok ”Duktiga flickors revansch” och Veronica Palms (S) bok ”Systerskap: en feministisk idébok” - med all rätt - fått ganska mycket uppmärksamhet, har det om Alexandras Nilssons bok skrivits väldigt få recensioner och gjorts få intervjuer i tidningar och på nätet. Det ser man om till exempel om man slår i tidnings- och nätdatabasen Mediearkivet. Detta är verkligen ett bottenbetyg till svensk media. För Alexandras bok når med stor sannolikhet ut till en helt annan generation tjejer än de två föregående författarnas och kan på så sätt fånga upp en ny grupp blivande feminister.

Alexandra är en person som verkligen fått uppleva patriarkatets baksidor. Hon skriver själv i boken hur hon indirekt, redan vid 14 års ålder, kallats hora av sin styvfar på grund av hur hon gått klädd. Om hur medias exponering av kvinnor påverkat hennes syn på sig själv. Om hur hon hatats och hotats på nätet (men även i etablerad media) på grund av sitt utseende och hur hon gått klädd. Där vissa ansett att hon varit för smal och åter andra att hon varit för stor. Det hela gick så långt att hon opererade kroppen flera gånger för att passa in samhällets utseendeideal. Även för detta har hon hatats. Hon dög enligt dessa kvinnohatare inte som hon var, och inte för att hon opererat sig. Damned if you do, damned if you don’t!

Hon berättar också om hur hon utsatts för patriarkatets allra mörkaste sidor. Hur killar ofredat henne, försökt tvinga henne till sex och våldtagit henne. Hur hon setts som en produkt ända sedan hon startade sin blogg för över tio år sedan, en vara för killar att kasta sin galla på och behandla hur de vill.

Alexandra tar också upp hoten mot jämställdheten i Sverige. Hon har vid olika tillfällen påtalat könsorättvisorna i Sverige, som till exempel de stora löneskillnaderna mellan kvinnor och män, att väldigt många kvinnor utsätts för mäns våld mot kvinnor och hur vanliga sexuella övergrepp är. Hon beskriver hur hon från främst killar fått höra det allt för vanliga argumentet ”Sverige är ju redan relativt jämställt! Se på det och det landet istället” – så kallad whataboutism.

Men Alexandra berättar också om hur tacksam hon är mot sina feministiska förmödrar. Feminister som gått före henne och kämpat för förbud av sexköp, våldtäkt inom äktenskapet, verkat för legalisering av p-piller och abort etcetera. Just aborträtten har hon själv haft personlig nytta av då hon gjort en sen abort i vecka 13. Något som hon skriver inte hade varit möjligt om ett parti som Sverigedemokraterna fått som de vill, nämligen att inskränka aborträtten till vecka 12. I ett SD-styrt Sverige hade hela Alexandras tillvaro vänts upp och ned som följd av att hon tvingas föda ett barn hon inte känt sig redo att ta hand om.

Visst är du feminist, Alexandra! Livet – läs patriarkatet – har gjort dig till feminist. Och det behöver ingen ifrågasätta. Tråkigt bara att svenska media inte ansett det varit mödan värt att skriva mer om din bok. Detta är därför en anklagelseakt mot svensk media. Skärp er och inse att alla feministiska historier är värda att uppmärksamma. Förändra er syn på vilka personer det är intressant och viktigt att skriva om!

Patrice Soares, S-debattör