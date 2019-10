KD: ”Vi döljer inte vad vi skär ned på”

Replik på inlägget av Henriette Koblanck (S) och Björn Samuelsson (S).

4 000 kronor mer i skatt per år för den som tjänar 24 000 kronor per månad, för en barnfamilj blir det 8 000 kronor mer i skatt per år. Socialdemokraterna, med sina stödpartier, lägger ansvaret att lösa kommunens ekonomi på Mörbylånga kommuns invånare istället för att visa handlingskraft och beslutsförmåga.

Politikens uppgift är att prioritera. Att prioritera handlar om att välja bort. Vi säger nej till höjd skatt. För att kunna bibehålla en, i jämförelse med övriga kommuner i länet, låg skattesats väljer Kristdemokraterna att i budget för 2020 ta pengar från central administration, den politiska organisationen, kultur och grönyteskötsel. Vi döljer inte vad vi skär ner på, det är vi fullt ärliga med. Vi tar vårt politiska ansvar och prioriterar vad vi har råd med och inte har råd med. För oss är det vård, omsorg, skola och utbildning som skattepengar först och främst ska gå till. Därefter gäller det att prioritera. Kristdemokraterna satsar pengar på kärnverksamhet, här ska inga besparingar göras. Det lyckas vi göra genom att vi som politiker gör jobbet med att vända på varje krona och prioritera. Socialdemokraterna tycker det är bättre att barnfamiljer i vår kommun, som redan idag har det ekonomiskt tufft, får göra det jobbet. Berätta gärna för kommunens barnfamiljer vad de ska prioritera bort när ni väljer att ta 8 000 kronor mer i skatt ifrån dem. Den lilla skattelättnad som pensionärerna fått från regeringen har er skattehöjning ätit upp med minst det dubbla. De som redan idag vänder på varje krona kommer få det tuffare ekonomiskt eftersom att ni som politiker inte kan hålla i pengarna. Det är djupt orättvist.

Kristdemokraternas budget syftar till att öka attraktiviteten för vår kommun. Vi satsar på värdeskapande verksamhet så som barn och äldre men minskar budgeten för t.ex. central administration och den politiska organisationen under den tid då ekonomin är extra ansträngd. Mörbylånga kommun måste få ökad inflyttning och ett bättre företagsklimat för att kunna utvecklas på ett bättre sätt. Kristdemokraternas budget för tillväxt och utveckling visar att detta är möjligt!

Eric Dicksson (KD)

Gruppledare Kristdemokraterna Mörbylånga kommun