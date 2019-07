Konsekvenser av politiska klubbslag

Foto: Paul Madej

Bästa politiska styre i Kalmar kommun: Innan ni klubbar igenom politiska beslut, läsa noga de förslag som era tjänstemän förelägger er. Alltså tänk efter vilka följderna blir av klubbslagen för anställda och invånare.

Här ges två exempel av konsekvenserna:

Vattentaxan: Den nya vattentaxan ni nyligen beslutade framtvingar inte något vattensparande, så som behövs framgent, dessutom är den djupt orättvis.

Två lika småhus: Det ena förbrukar 40 kubikmeter per år (där bor en fattig pensionär) och det andra förbrukar 200 kubikmeter per år (där bor ett välbeställt par)Årsavgiften skiljer enbart med cirka 200 kronor per år. Rätta till detta. Taxan måste leda till vattensparande. Det är inte hus som betalar utan personer. Den som nyttjar de in- och utgående kommunala rören mest skall givetvis betala mest. Eller hur?

Avtal om handel för kommunens träffpunkter och andra verksamhet: Sådana finns, men får negativa konsekvenser för både personal och miljö. Avtalen säger att träffpunkterna ska handla i butiker som ligger alldeles för långt bort från träffpunkterna. De flesta träffpunkter har butiker alldeles intill, där extrapriser kan utnyttjas. Dessa butiker sponsar också träffpunkter och äldreboenden och det vill inte träffpunkterna bli av med.

En personal kan inte lämna de gamla på grund av personalbrist, för att köra bil till den avlägsna butik i har bestämt. Det är varken miljövänligt eller hänsynsfullt mot de gamla och arbetskamrater.

Dessa bekymmer har personal flera gånger informerat er om, men ni lyssnar inte och ni förbättrar er inte.

Visa er politiska makt som ska skapa förbättringar för brukare/invånare för samhällets sammanhållnings skull.

En rättrådig

Alba Maxima