Landstinget behöver en ny personalpolitik

Varje sommar händer det. Det kommer nya larmsignaler från landstingets medarbetare om den hårda arbetsbelastningen i hälso- och sjukvården.

I flera artiklar i Östra Småland har medarbetare vid Länssjukhuset i Kalmar berättat om en ny tuff sommar för dem som arbetar patientnära. Många arbetar dubbelpass och förskjuter sin semester. Flera beskriver också en situation med överbeläggningar och patienter som skickas hem utan att vara färdigbehandlade. Arbetssituationen är inte acceptabel och som en medarbetare beskrev det: ”Man får vara tacksam om man hinner gå på toaletten”.

Tyvärr är vi inte överraskade. Landstinget har länge haft svårt att rekrytera personal. Anställningsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras men det är inget som står högt på agendan för den socialdemokratiskt ledda landstingsledningen. Deras lösning är att anlita dyra bemanningsbolag eller minska antalet vårdplatser för att klara situationen. Inget av det löser grundproblemet.

Nuvarande mandatperiod i landstinget har präglats av neddragningar av vårdplatser, inte minst under sommarmånaderna. I augusti 2016 lät till exempel landstingets rödgröna majoritet förlänga sommarstängningen av ett stort antal vårdplatser. Flera av vårdplatserna öppnades inte igen.

Kritik mot neddragningar, sammanslagningar och omorganisationer har varit hård och kommit från både medarbetare, fackförbund och den politiska oppositionen.

Socialdemokraternas ständiga sommarstängningar fungerar inte. Behovet av sjukvård sjunker inte bara för att vårdplatser försvinner. Resultatet blir en orimlig arbetsbörda för medarbetarna. Kombinationen av utmattad personal och omplacerade patienter är inte heller bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Socialdemokraternas personalpolitik innebär därför risker för både medarbetare och patienter.

Landstingets kostnader för inhyrd personal ökade kraftigt under årets första fyra månader, jämfört med samma period under fjolåret. Bara mellan år 2014-2017 betalade landstinget ut 558 miljoner kronor till olika bemanningsbolag och kostnaderna fortsätter öka. Liberalerna och Alliansen har under flera år föreslagit att en del av de hundratals miljoner som läggs på bemanningsbolag ska användas till förbättrade arbetsvillkor för landstingets egna anställda. Vi har även föreslagit en total översyn av grundbemanningen för att kunna se vilka verksamheter som behöver stärkas. Landstinget borde värna om de medarbetare som ännu jobbar kvar, inte slita ut dem. Våra medarbetare är värda en bättre personalpolitik. Vid valet den 9 september är den möjlig att förändra.

Pierre Edström (L)

Sebastian Hallén (L)