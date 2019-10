Många fel av Sabuni om kärnkraften

I en intervju i Östra Småland/Nyheterna ivrar Nyamko Sabuni (L) för att vi måste bygga ut kärnkraften för att klara elförsörjningen.

Hon hävdar att kärnkraften är säker, inte har några utsläpp av växthusgaser, är kostnadseffektiv och att IPPC förordar kärnkraft. Hon menar även att vi ska satsa på forskning om fjärde generationens kärnkraft. Jag menar att hon har fel i alla dessa avseenden.

Sett ur ett livscykelperspektiv har kärnkraften utsläpp på över 100 gram koldioxid per kilowattimme medan förnyelsebar energi har utsläpp på högst 20 gram per kilowattimme (Climate Change and Nuclear Power). Verkligheten har visat att kärnkraften är mycket osäkrare än vad som förutsågs i den stora uppbyggnadsfasen. Efter mindre än 20.000 reaktorår har tio reaktorer stängts efter härdsmältor varav fyra lett till omfattande radioaktiva utsläpp. Kostnaderna för ny el från sol och vindkraft är nu fem till tio gånger lägre än från ny kärnkraft. Den kan inte byggas ut utan kraftiga statliga subventioner.

IPPC förordar inte mer kärnkraft i sina rapporter. Däremot har de med kärnkraften i olika scenarier. En av de svenska deltagarna i IPPC – Thomas Sterner – har flera gånger förklarat detta. Att satsa på forskning om fjärde generationens kärnkraft i Sverige är inte realistiskt. Denna forskning har efter flera decennier övergivits av USA, Storbritannien och Tyskland. Nu har även den ledande nationen Frankrike givit upp sin forskning om bridgeneratorer liksom forskningen om fusionsenergi (Sveriges Natur 2019-09-05).

Det kommer nu hela tiden rapporter om utbyggnaden av förnyelsebar energi mm. International Energy Agency (IEA) publicerade nyligen en rapport om att elbehovet i EU, USA och Japan skulle kunna tillgodoses med vindkraft till havs. Solenergin kan likaså tillgodose elbehovet i stor utsträckning. Mittuniversitet är ledande på forskning om batteriteknik och har utvecklat batterier som använder papper som energibärare. Framtiden ligger i denna teknik och vi måste nu satsa på den nödvändiga omställningen av energisystemet istället för att till varje pris hålla den föråldrade fossilindustrin och kärnkraftsindustrin under armarna. Energiöverenskommelsen utgör en viktig grund för denna omställning.

Lars-Erik Andervad