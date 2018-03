Mildare svensk vinter ringa tröst för världen

Det ironiska är att Alfssons diagram stämmer väl med IPCC:s beräkningar. Enligt dessa har jordens medelvattenstånd ökat med 19 cm 1901–2015. Vad Alfsson bortser från är att denna ökning skett på senare tid och att klimatförändringarna nu sker i allt snabbare takt som ett resultat av utsläppen av växthusgaser. Historiska data har därför liten betydelse för prognoserna om kommande klimatförändringar.

I min insändare använde jag mig av beräkningar från SMHI gällande förändringarna av havsnivåerna i Kalmar län. Alfsson redovisar andra inaktuella beräkningar. Jag hänvisar till SMHI:s rapport Klimatologi Nr 48, 2017 – Framtida havsnivåer i Sverige. Enligt tabell 5 i rapporten beräknas havsnivån i Oskarshamn stiga med 24 cm till 2050 och med 59 cm till 2100. För Karlskronas del redovisas en prognos på 31 respektive 72 cm höjning av havsnivån.

Alfsson ifrågasätter även om det är befogat att använda det värsta sceneriet i IPCC:s beräkningar (RCP8.5). SMHI använder sig av bland annat detta scenario och det måste vara det enda riktiga med tanke på vilka värden som står på spel i detta sammanhang. Alfsson har här en annan syn och tycks mena att vi ska fortsätta som hittills med ökande utsläpp. Han negligerar det stora hot klimatförändringarna innebär för mänskligheten.

I en insändare den 9 mars bemöter Alfsson en insändare av Max Troendlé (MP). Alfsson låter där påskina att den aktuella vädersituationen i Sverige med mycket snö och kyla talar mot att vi går mot ett varmare klimat. I själva verket talar det ihållande snöandet för att klimatet blir allt mer instabilt. Medeltemperaturen i Arktis har denna vinter varit hela 20 grader varmare än normalt. Det har lett till att istäcket blivit närmare 2 miljoner kvadratkilometer mindre än normalt. På den nordligaste mätstationen har det i år varit över 0 grader mer än 61 timmar i följd vilket är nytt rekord. Att dessa förhållanden har ett samband är högst troligt eftersom stora temperaturskillnader leder till turbulenta väderförhållanden. Det är därför troligt att olika väderfenomen som stormar, torka, skyfall m.m. blir mer och mer klimatrelaterade i takt med att temperaturen stiger på jorden.

Jag vill i övrigt hänvisa alla klimatskeptiker till en artikel i det senaste numret av veckotidningen ETC. Där finns ett referat från den brittiska vetenskapstidningen New Scientist. Där finns beräkningar med hänvisning till IPCC vad som kan hända om vi fortsätter med politiken och utsläppen som hittills fram till nästa sekelskifte. Risken finns att temperaturen stiger med 4 grader vilket ska jämföras med målsättningen i klimatavtalet på 1,5 grader. Havsnivån kan då komma att stiga med 2 meter och stora delar av mänskligheten måste flytta mot polartrakterna eftersom betingelserna i andra områden blir omöjliga att leva under.

Utmaningarna vi skulle ställas inför i detta scenario överstiger allt man kan tänka sig i mänsklighetens historia. Det är då till ringa tröst att som Alfsson gör hänvisa till de förbättringar som kanske blir i Sverige med varmare vinterväder och bättre odlingsbetingelser.

Sannolikheten att ovanstående skräckscenario ska inträffa är inte stor men man kan inte bortse från att det kan inträffa. De flesta trender är fortfarande negativa och för varje år som går minskar möjligheten att nå målen i klimatavtalet. Risken finns att vi når brytpunkter där klimatet skenar iväg utan kontroll. Där kanske de ökande utsläppen av metan från den tinande permafrosten utgör det största hotet. Trots den kraftiga utbyggnaden av förnyelsebar energi ökar fortfarande utsläppen av CO2. Den amerikanska motsvarigheten till SMHI (NOAA) redovisar CO2 nivån i december 2017 till 406,8 ppm vilket är en ökning med 2,4 ppm sedan december 2016. Liknande halter av CO2 hade vi i atmosfären för 3-5 miljoner år sedan och då var temperaturen 2-3 grader varmare och havsnivån 10–20 meter högre.

Alfsson tar i sin insändare även upp invandringspolitiken som om SD:s politik vore ett föredöme. Han bortser här ifrån att invandring och migration är internationell och enbart kan lösas på överstatlig nivå. Antalet flyktingar var enligt UNHCR 65,6 miljoner i slutet av 2016. Sambanden mellan klimatförändringarna och flyktingströmmarna är redan påtagliga. FN har beräknat att antalet flyktingar som måste fly till följd av klimatförändringarna kan uppgå till 200 miljoner inom 30 år. Detta är ändå bara en liten del av de flera miljarder som kan beröras om temperaturen stiger med 4 grader. Den tendens som nu finns i Europa och andra länder med ökad nationalism och främlingsfientlighet försvårar möjligheterna till en hållbar och ansvarsfull politik både vad det gäller klimatet och flyktingsituationen. Dessa frågor kan endast lösas genom internationella överenskommelser som ibland får genomföras genom direktiv på överstatlig nivå. Tyvärr ser förutsättningarna mörka ut i dessa avseenden.

Självfallet måste vi göra allt för att motverka denna utveckling. Fortfarande finns en liten chans att bromsa klimatförändringarna men då måste vi bryta de negativa trenderna som nu råder. Vi måste därför ställa om samhället till vad som är hållbart ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. I det perspektivet framstår övriga frågor som tas upp i valrörelsen som obetydliga. SD:s lösningar är direkt kontraproduktiva. Frågan är om vårt demokratiska system förmår att hantera utmaningar av denna dimension som kan bli avgörande för våra barns och barnbarns livsbetingelser?

Lars-Erik Andervad