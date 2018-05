Moderater med dålig koll på Kalmarskolor

Att svartmåla motståndarna i en valrörelse är väl inte ovanligt men att hålla sig till sanningen kan väl ändå vara rimligt, eller kanske är det så att Christina Fosnes och Moderaterna har dålig koll?

Det har lanserats en tjänst av några dagstidningar, en tjänst som faktakollar det som sägs i valrörelsen. Här lanseras en lokal sådan genom att granska det som sagts från Moderaternas håll angående våra nya skolor som ska finnas i Gröndal. Observera, detta är information som kan hämtas från Kalmar kommun, den finns dokumenterad och är redovisad på nämnder och i kommunfullmäktige.

Påstående 1: Skolan ska rymma 1 000 elever plus två särskoleklasser. Skolan är en storskola och likställs med Nyköpings högstadium med cirka 1 500 elever.

Faktakoll: Skolan ska innehålla ett högstadium, Tallhagsskolan, med cirka 600 elever, ett mellanstadium, Lindöskolan, med cirka 75–80 elever och en fullskalig särskola som byter namn till Gröndalsskolan, med cirka 55 elever. Totalt drygt 700 elever. Dessutom kommer det att byggas en ny förskola på området. Det finns tre skolor i Kalmar kommun som är större än dessa tre tillsammans.

Påstående 2: Det är inte bra att två särskoleklasser flyttas från Lindöskolan.

Faktakoll: Det har inte funnits några särskoleklasser på Lindöskolan sedan 2007.

Påstående 3: Inget arbete kommer att påbörjas förrän hösten 2019.

Faktakoll: Just nu pågår projektering och detaljplanearbete. Under hösten kommer upphandlingsförfrågan skickas ut och bygget av förskolan som ska finnas på området påbörjas under våren 2019.

Påstående 4: Att bygga en ny särskola bredvid Djurängsskolan skulle kosta mindre och bli bättre.

Faktakoll: Tre olika uträkningar har gjorts över hur mycket det kostar att bygga en ny särskola, oavsett var den ska ligga blir summan densamma. Genom att bygga i befintliga skollokaler blir kostnaderna lägre. Dessutom finns det inte plats för mer skolbyggnader vid Djurängsskolan just nu, det krävs en detaljplaneändring.

Påstående 5: Kullarna med elever väntas bli mindre i framtiden.

Faktakoll: Antalet i elever i Kalmar kommun kommer att öka med 1 550 barn den närmaste tioårsperioden. Antalet förskolebarn kommer att öka med 200 barn.

Dra era egna slutsatser, återigen detta är inget jag hittar på eller tycker. Jag presenterar enbart fakta hämtad från befintliga uträkningar och utredningar som finns att läsa hos Kalmar kommun om ni vill faktakolla mig.

Lasse Johansson (S)

Ordförande Barn- och ungdomsnämnden