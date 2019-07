Ölands Roots upplevs som lugn och städad

Foto: Jennifer Alm

I lördagens Östra Småland fanns en publicerad insändare där skribenten menar att Öland Roots borde få sitt tillstånd indraget med hänvisning till narkotikaanvändningen under festivalen.

Som motivering uppger skribenten det statistiska faktum att 36 narkotikafall uppdagats redan under första kvällen. Sannolikt steg antalet under resten av festivaldagarna, enligt uppgift till ett 50-tal fall. Eftersom antal besökare till festivalen bruka uppgå till cirka 5000 besökare utgör detta cirka en procent totalt, det vill säga en per 100. Det kanske finns ett mörkertal men det är endast spekulationer.

Jag är definitivt ingen anhängare av narkotikaanvändning, inte heller anhängare av fylla, bråk eller sexuellt ofredande, vilket dessutom är mycket ovanligt på Öland Roots. Enligt utsago från de ordningsvakter jag talat med under festivalen, vittnar man istället om ett ytterst fåtal LOB (Lagen om omhändertagande av berusade), möjligen en handfull. Bråk eller sexuella ofredanden kände, de ordningsvakter jag talat med, överhuvudtaget inte till. I jämförelse med andra ordningsuppdrag, till exempel krogar och andra festivaler upplevs Öland Roots som ”en promenad i parken” det vill säga mycket lugn och städad.

Eftersom Christer W, i sin argumentation, anför denna hissnande statistik (en procent), skulle det vara intressant att få ta del av lite jämförande statistik med några andra av sommarens större evenemang och kanske även krogarna i länet. Men då också gällande andra överträdelser.? Detta kanske Christer W kan vara läsarna behjälpliga. Kanske ett och annat borde få indraget tillstånd också

När det gäller Christer W:s efterfrågade nostalgikvällar finns redan ett stort utbud men det vet sannolikt Christer W redan. Kanske något folkdanslag med folkdräkter, svensk folkmusik och svenska flaggor?

Gemene man