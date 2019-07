Populistiska dimråder från det ovala rummet

Foto: Richard Shotwell

Det finns ”news” och så enligt USA:s president ”fake news”, (efter dennes behag), som jag ser det finns det även ”cloudie news” eller på ren svenska fördömda dimridåer.

Dimridåer för att dölja annat obehagligt eller ”dra blickarna” från egna uppenbara dumheter och misstag.

Det så, från det inte minst i USA, upphetsade läget om den så kallade ”rapparen” Asap Rockys häktning kan inte tolkas annat än som rejäla, populistiska och politiska dimridåer från Ovala Rummet.

På en dåligt regisserad presskonferens vänder sig USA:s president (73 år) som ”av en händelse” till sin ”hustru”, USA:s ”First Lady” (49 år) och undrar om det inte är något hon vill förmedla. Detta görs helt i strid mot de konventioner som råder i det amerikanska presidentämbetet och leder till undringar om det är ”svansen”, (taget från filmen ”Tuppen”) som styr världens ”mäktigaste” nation.

Julian Assange flydde, jämförelsevis, svensk rättvisa vad gäller anklagelse om kvinnovåld genom att fegt i 5 ? år ”gömma” sig på Ecuadors Londonambassad under förevändning att svensk rättvisa skulle utlämna honom till USA där han är efterlyst för spioneri.

Han blev slutligen utslängd av Ecuador och överlämnad till brittisk rättvisa varifrån han troligen kommer att vidarebefordras till USA.

Under Vietnamkriget, vilket USA förlorade 1975, sökte sig många ”desertörer” som genomskådat de amerikanska illgärningarna och det dåtida politiska spelet till Sverige. Trots stora ”ansträngningar” från USA lämnades under denna period inte en enda amerikansk medborgare ut till USA! Inte heller Julian Assange hade lämnats ut då straffvärdet för det han anklagas för i USA kan leda till döden. Om det han anklagas för i Sverige hade fastställts i domstol hade han inte ens behövt ”tjänstgöra” 5 år i svenskt förvar.

Risken med rapparens häktning för svensk del är, att om den inte leder till åtal med en fällande dom Sverige kan riskera ett saftigt skadestånd. Detta är priset för svensk rättvisa!

Som jämförelse med rapparen Asap är det lätt att glömma ”skandalen”, enligt europeisk måttstock, då världens dåtida största ”tung-gung-rockare”, Jerry Lee Lewis, inför en Englandsturne 1958 blev ”avslöjad” som bigamist, inte än skild från andra hustrun, och som då 23 år gammal nyss gift med sin 13-åriga ”kusindotter”, variationer på släktskapet finns.

Turnén avbröts av ett helt oförstående amerikanskt entourage.

Vad gäller förhållande länder och deras medborgare emellan finns det fantastiska uttrycket ”When in Rome, do as the Romans do”, eller som vi säger på ren svenska, ”Ta skeden i vacker hand”, eller...

Per-Ola T Nilsson