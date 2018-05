Härom veckan bjöd Pensionärernas Riksorganisation, PRO, in till politisk debatt i fullsatt lokal. Intresset var stort. Kommer man som pensionär få mer pengar i plånboken efter valet?

Trygg ålderdom och bra boende - hur ser politiken på det? Hur kan man som samhällsintresserad pensionär vara delaktig av kommunens förehavanden när man inte har dator eller intresse av att lära sig om internet?

Svaren på skattesänkningar för pensionärer varierade mellan oss politiker. Garanterat ja till skattesänkningar, blev svaret från min sida. Moderaterna kommer att sänka skatten ytterligare för dem som fyllt 64 och jobbar, vilket innebär 1 000 kronor med lön om 20 000 kronor varje månaden. Vi sänker skatten för pensionärer med 25,9 miljarder fram till 2020. Under alliansåren sänktes skatten fem gånger med mer pengar kvar i plånboken för dem med allra sämst pension. Mer pengar till pensionärer än vad socialdemokratisk regering hittills gjort med buller och bång. Vi agerar och hanterar för pensionärers bästa med vår politik nationellt och lokalt. Andelen pensionärer som riskerar hamna i riskzonen för fattigdom ökar i Sverige i jämförelse med våra nordiska grannländer, det är en av orsakerna till varför Moderaterna prioriterar välfärd framför bidrag.

I Sverige har vi kommunalt självstyre. Kommunalt självstyre innebär att väldigt många beslut tas nära sina medborgare. Vi folkvalda som fått förtroende av er Kalmarbor tar beslut om hur vi prioriterar skattemedel som påverkar i vardagen. För oss Kalmarmoderater är fokus och prioritering på välfärd, trygghet och integration. Vårt lokala ansvar omfattar boende, äldreomsorg, skolor, barnomsorg och samhällsutveckling. Det spelar roll vilket parti och politik man röstar på i Kalmar kommun.

Under denna mandatperiod har S-regeringen valt att detaljstyra i hög grad var skattemedel ska användas med riktade statsbidrag. Under alliansåren valde vi istället generella statsbidrag för kommuner att avgöra var skattemedel behövdes bäst. Behoven ser olika ut mellan kommunerna. Effekten av att medel till välfärden ökade mer än någonsin under dessa år syntes framförallt i moderatledda kommuner. Moderaterna nationellt kommer att återinföra generella statsbidrag, med respekt för det kommunala självstyret, därför blir det en absolut fördel att också välja samma parti i Kalmar för att på djupet få utdelning av sin politik i vardagen. Moderaterna nationellt. Moderaterna i Kalmar kommun.

På sittande PRO-möte lovade jag att lämna in en motion om ökad delaktighet av kommunens information. Ett par tusen vuxna har inte digital tillgänglighet – alla åldrar finns representerade, men flesta är +65. Från och med 1 januari 2018 är den fysiska anslagstavlan tom i Stadshusets entré. Anslagstavlan har ersatts med en webbaserad anslagstavla i samband med att ny kommunallag trädde i kraft vid årsskiftet. Jag lovad lägga en motion om att återinföra en fysisk anslagstavla som komplement till den webbaserade anslagstavlan och del i kommunens serviceskyldighet. Motionen är inlämnad.

Christina Fosnes

Oppositionsråd (M), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Kalmar