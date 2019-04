Sahlins röst saknas i debatten om rasism

Foto: Henrik Montgomery/TT

Jag tycker Sverige i dag saknar ledande politiker som framgångsrikt tar debatten med Sverigedemokraterna. Mona Sahlin var, och är, en sådan politiker.

Mona har alltid varit mycket tydlig i sitt avståndstagande från rasisterna och de så kallade ”Sverigevännerna”.

Mona vågade säga att Sverigedemokraterna är rasister. Och att rasism är det osvenskaste som finns. Att hon inte vill leva i ett Emil-i-Lönnebergasamhälle, likt det Sverigedemokraterna tecknar, där alla ser likadana ut. Hon vågade säga att det gamla skitiga, ojämlika och orättvisa fattig-Sverige som Emil-i-Lönnebergasamhället i själva verket var, det vill vi inte ha tillbaka.

Hon kunde förklara att problemet i Klippan på 90-talet inte var att det bodde många invandrare där utan att där bodde många arbetslösa. Att det var en klassfråga som var lika stor på 30-talet, men då hette problemfamiljerna Olsson och Karlsson.

Mona moderniserade den svenska invandringsdebatten. Hon förklarade lugnt och pedagogiskt att i en tid när de ekonomiska klyftorna växer, växer även främlingsfientligheten och rasismen. Det hänger ihop. Vi såg det under lågkonjunkturen på 90-talet i form av Ny demokrati, växande vit maktmiljöer och rasistmord. Och vi såg det under regeringen Reinfeldt under 2000-talet. Med den ökande ojämlikheten växte Sverigedemokraterna, nazismen och främlingshatet.

För sitt tydliga ställningstagande mot rasismen fick Sahlin ta emot mer ovett än troligen någon annan politiker fått göra i modern svensk tid. Öknamn och hot tillhörde vardagen för henne. Och ”Sverigevännerna” hotade inte bara Mona Sahlin själv, utan även hennes barn och man.

Jag tror tyvärr vi kommer få se en växande främlingsfientlighet i framtiden om vi inte lyckas knäcka ojämlikheten i det svenska samhället. Gör vi inte det kan den bruna pesten mycket väl få fäste och växa i undervegetationen till en regering Kristersson eller Busch Thor.

Därför behövs Monas röst. En röst som kan förklara sambanden mellan ökade klyftor och ökande rasism och i förlängningen hot mot invandrare. En tydlig röst. En politiker som vågar stå för något, i en tid då de flesta politikers uttalanden och presskommunikéer verkar tröskats genom tjugotalet pressekreterare innan de ser allmänhetens ljus.

Förhoppningsvis har vi inte sett det sista av Mona Sahlin som politisk människa på länge än. För jag hoppas och tror att så länge Mona har orken, och så länge orättvisorna finns kvar i det svenska samhället så kommer Monas röda hjärta bulta och mana till handling.

Patrice Soares, S-debattör