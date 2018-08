Satsa klimatsmart – inte på flyglinje till Frankfurt

Foto: Franka Bruns/TT

Vår planet är mitt i en pågående klimatkris.

Om några tvivlade innan så har den här sommarens extrema väder öppnat ögonen för många; rekordvarmt med torka och omfattande bränder som följd runt om i Sverige och Europa. I andra delar av världen råder det kraftiga orkaner och översvämningar.

All seriös klimat- och miljöforskning är enig om att människans påverkan till den globala uppvärmningen är mycket stor och sker på flera sätt. I jakten på ekonomisk tillväxt förstör och utarmar vi livsmiljöer, ekosystem och hela den biologiska mångfalden. Allt fler forskare varnar för att människan är på väg att orsaka den sjätte massutrotningen av djur och växter. Det är första gången som en enskild art – människan – orsakar allvarliga förändringar på jorden.

Vi lever och konsumerar långt över våra tillgångar. Sverige tillhör värstingligan av världens länder. Enligt WWF lever vi i Sverige som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. För att undvika, eller åtminstone minska effekten, av kommande katastrofer måste vi omedelbart ställa om till en ekologiskt hållbar värld. Tiden håller på att rinna ut men det finns ännu chans att vända utvecklingen. Fast det är bråttom!

Vi vet att flygets klimatpåverkan är stor och ökande. Flygplan släpper förutom växthusgasen koldioxid även ut vattenånga och kväveoxider som på hög höjd också har stor effekt på klimatet. Din klimatpåverkan när du sitter i ett flygplan är därför ungefär lika stor som om du kör ensam samma sträcka i en vanlig bil. Flyget är med andra ord en riktig klimatbov.

I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Nya beräkningar visar att vårt internationella flygande svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige. En enda flygresa till Thailand släpper ut närmare 2,5 ton koldioxid per person. Detta är mycket mer än vad varje person får släppa ut på ett helt år. Det krävs ingen avancerad mattekunskap för att förstå att vårt flygande radikalt måste minska om vi ska ha en liten chans att klara klimatmålen.

Några som tyvärr blundar för detta och vill förneka sig in i framtiden är Socialdemokraterna i Kalmar. Ett av deras stora vallöften är, hör och häpna, att öppna en ny internationell flyglinje till Frankfurt. Nu är ju Socialdemokraterna inte direkt kända för att vara några miljökämpar men jag blev ändå förvånad över detta ignoranta utspel. Den ostrategiska tajmingen, mitt i den gassande solen, var också häpnadsväckande.

Det är viktigt att varje människa blir medveten om sina val och växthusutsläppen de orsakar. Vi måste alla göra förändringar i våra livsstilar för att leva mer klimatsmart. Det kan handla om att äta mindre kött och mer vegetariskt, resa mer kollektivt och gå över till förnybar energi, shoppa mindre och välja mer second hand. Och att flyga mindre.

Men individuella klimatinsatser räcker inte om vi ska kunna skapa och lämna över en hållbar värld till kommande generationer. Det krävs politiska beslut och samhälleliga förändringar. Sverige och övriga världen behöver politiker som förstår och tar klimat- och miljöproblemen på allvar. Makthavare som är beredda att vidta ordentliga åtgärder och fatta nödvändiga beslut, även de som kanske just nu är opinionsmässigt obekväma. Exempelvis beslut som leder till minskat flygande. Klimatmålen måste gå före kortsiktiga nöjes- och vinstintressen.

Tänk globalt – agera lokalt. I Kalmar handlar konflikten om vi ska bygga ut en klimatsmutsig flygplats och flyga mer eller satsa på klimatsmarta transportmedel och bidra till en bättre värld. Du avgör på valdagen den 9 september.

Per Gawelund (V)

Kandidat till kommunfullmäktige i Kalmar