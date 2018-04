Vill satsa på förskolan i stället för att skära ner

Foto: Anders Ahlgren/TT

Förskolan är central för barns utveckling. Förskolan ska skapa lika livschanser för barn med olika bakgrund och skapa lust till lärande. Det ger alla ungar bättre chans att lyckas i skolan och i livet.

Men i Kalmar har de styrande politikerna gång på gång minskat förskolornas resurser, vilket har lett till stora barngrupper och sämre personaltäthet. Detta vill vi i Liberalerna ändra på, med en rad satsningar på förskolan!

1. Barnen vistas längre tid på förskolan idag än för 15 år sedan. Sedan 2004 har den genomsnittliga vistelsetiden ökat med över 16 procent, till 33,7 timmar/vecka. Det kräver mer personal, men förskolorna får bara pengar för antalet barn, oavsett vistelsetid. Detta betyder att resurserna till förskolan har urholkats under lång tid. Vi vill se mer pengar till Kalmars förskolor för att kompensera för ökade vistelsetider. Det innebär mer personal på alla förskolor.

2. I förskolorna råder personalbrist. Det är svårt att rekrytera förskollärare, samtidigt som antalet barn ökar. I detta läge blir det viktigt att de legitimerade lärarna får avlastning så att de kan fokusera på pedagogiken. Vi vill att Kalmar kommun anställer fler barnskötare. Med statsbidrag för extratjänster kan vi få fler vuxna i förskolorna.

3. Fler lärare ska kunna göra karriär, och det ska synas i lönekuvertet. Med särskilda utvecklingstjänster förstärker vi de karriärtjänster som Alliansregeringen införde. Särskilt yrkesskickliga lärare får avsätta en del av sin tid på att bevaka forskning inom sitt område, utveckla undervisningen och sprida goda arbetssätt till sina kollegor inom kommunen, på ett sätt som gör skolan och förskolan bättre för alla. Då kommer fler att vilja arbeta i Kalmars skolor och förskolor. Vi vill förstärka satsningen på utvecklingslärare i skola och förskola.

4. I förskolan får barn dagligen leka och umgås med kompisar under pedagogisk ledning. Detta främjar deras språkutveckling, och de blir bättre rustade för grundskolan. Många barn skulle behöva mer tid i förskolan för att utveckla sitt språk, men det finns inte alltid nog med resurser. Detta drabbar bland annat barn med arbetslösa föräldrar. Om föräldrarna dessutom är utrikesfödda och inte talar lika mycket svenska i hemmet, behöver barnet sin tid i förskolan ännu mer. Vi vill öka tiden i förskolan för barn i behov av särskilt stöd, från 15 timmar per vecka till 20 timmar per vecka. Det ger fler barn en god start i livet.

Flera av dessa satsningar har vi redan finansierat och presenterat i våra liberala budgetalternativ för Kalmar. De rödgröna partierna har sagt nej till dessa. Nu låter vi Kalmarborna avgöra. Detta är några av de prioriteringar vi kommer att arbeta för i förskolan om vi får ert förtroende i höstens val.

Björn Brändewall (L), vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Lotta Wahlmino (L), ersättare Barn- och ungdomsnämnden

Carl-Henrik Sölvinger (L), oppositionsråd