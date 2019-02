Skenande kostnader för hyrpersonalen

Region Kalmar län visar röda siffror för 2018. En av de största anledningarna är att arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal har misslyckats.

Nyligen besökte jag hälsocentralen i Färjestaden, som var den tredje mest beroende i länet av hyrpersonal under 2018 av alla regionens hälsocentraler, för att ta del av hur man arbetar för att minska hyrberoendet. Ingen skugga ska falla på personalen på plats, de gör ett fint arbete för att ge ölänningarna vård, men verktygslådan från den politiska majoriteten är ofullständig för att kunna råda bot på hyrberoendet.

Kostnaderna för att ta in hyrbemanning har skenat och närmat sig 200 miljoner kronor under 2018. Länsunionen (S, C, L) har lämnat walk-over. Vi i M och KD-Alliansen vill se en översyn av grundbemanningen, mer delaktighet, bättre arbetstider och högre löner med inriktning särskilt där bristerna är som störst.

Detta är en trygghetsfråga för ölänningarna att kunna få möta samma läkare och sjuksköterskor när man uppsöker vård. I närbelägna Ljungbyholm är hyrberoendet endast fyra veckor per år, medan Färjestaden ligger på 149 veckor. Samtidigt ser den fasta bemanningen i både Mörbylånga och Borgholm mycket bättre ut. Nu måste Regionen bli mer lyhörd för att både minska hyrkostnaderna, bli en mer attraktiv arbetsgivare och samtidigt erbjuda ölänningarna mer kontinuitet i vården.

Carl Dahlin (M)

Oppositionsråd med ansvar för personalfrågor

Region Kalmar län