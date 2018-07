Skolor bäst i klassen i Mörbylånga kommun

Foto: Jonas Ekströmer/TT

De elever som nu gick ut nian på Skansenskolan har de högsta betygen vi sett de senaste fem åren. Och det är en rejäl höjning med ett meritvärde på fantastiska 232 poäng.

Vi kan också glädja oss åt att behörigheten till gymnasiet är 90,6 procent vilket är en rejäl ökning från förra året och det känns mycket bra då Kalmar kommuns kommunala skolor har en behörighet på endast 88,12 procent enligt artikel i tidningen.

Vidare så klarar cirka 95 procent av våra elever godkänt eller mer på nationella proven.

Det är extra glädjande att presentera dessa fina resultat med tanke på hur socialdemokraterna i Mörbylånga kommun har basunerat ut via insändare hur illa det är på Skansenskolan. Vilken trygghet ger ni socialdemokrater till våra lärare när ni gång på gång försöker svartmåla våra skolor, ge felaktig information och presenterar siffror tagna i luften.

Ni har helt oriktigt pratat om neddragningar på personal och angett felaktiga siffror på lärartätheten. Vi har en lärartäthet i årskurs ett till tre, på 9,5 elever per tjänst, årskurs fyra till sex, på 10,5 elever per tjänst och i årskurs sju till nio på 9,0 elever per tjänst.

Vad är då anledningen till att våra elever nått så fina resultat? Självfallet har det inte varit möjligt utan alla duktiga lärare som gjort sitt yttersta för att eleverna ska lyckas samt tron på att de kan nå ett steg längre.

Under mina år som ordförande i Barn- och Ungdomsutskottet har vi infört pulsbandsträning för eleverna på samtliga skolor. Detta har vi sett har en positiv effekt på inlärningen och resultaten samt att det ger lugnare elever på lektionerna vilket uppskattas av lärarna.

Vi har infört Studion på två skolor och mitt mål är att vi ska införa det på samtliga grundskolor under 2019. Detta är en utmärkt arbetsform som klart förbättrar betygen hos våra elever, såväl hos de som behöver extra hjälp som för de högpresterande.

Vi satsar på vidareutbildning av rektorer och lärare, vilket är mycket viktigt för deras kompetenshöjning. Vi bygger nytt, bygger om och förbättrar våra skolor allt i takt med vad ekonomin tillåter.

På tur är ett högstadium i Färjestaden och en totalrenovering och uppfräschning av Skansenskolan.

Tror ni socialdemokrater att dessa fina resultat skulle varit möjliga om ni med er negativa syn styrt i kommunen?

Självklart inte.

Jag är så tacksam för våra elever, lärare och rektorers skull att vi Moderater tillsammans med majoriteten har fått förtroendet att styra våra skolor och ge de bästa förutsättningarna för eleverna.

Agneta Stjärnlöf (M)

Ordförande Barn- och Ungdomsutskottet

Mörbylånga kommun