Solidariska reformer för grupper som släpat efter

Kåre Eriksson (V) skriver i en artikel införd den 29 januari om ett antal punkter som gör att han har svårt för Kristdemokraterna. Det är naturligtvis tillåtet att ha olika uppfattning, men jag vill här ge en bakgrund som förklarar ställningstaganden. Kanske förståelsen därmed kan öka.

Låt oss börja med de fem skattesänkningarna för pensionärer, som genomfördes under Alliansens regering. Eriksson jämför en arbetare och en pensionär med 20 000 kronor och konstaterar pensionären betalar 1 518 kronor mer i skatt. Det är dessvärre sant, med sittande socialdemokratiskt ledd regering. Hade istället Kristdemokraternas budget för 2018 röstats igenom i riksdagen, så hade det inte varit någon skillnad.

De första sänkningarna av skatt för pensionärer som gjordes utformades solidariskt, för att specifikt gynna dem med de allra lägsta pensionerna. Den prioriteringen var nödvändig, eftersom de inträffade under den djupaste lågkonjunktur som världen upplevt sedan 30-talskrisen. Vi hade inte råd att sänka skatten för alla. De pensionärer som levde på enbart garantipension, i många fall änkor som tjänat sin familj under ett långt liv, hade en oerhört svår ekonomisk situation. Vi kristdemokrater ville trots lågkonjunkturen förbättra deras ekonomi. Redan vid den första skattesänkningen 2009 fick en garantipensionär behålla 2 640 kronor mer efter skatt. Efter 2012 års skattesänkning hade samma person sammanlagt mer än 600 kronor mer kvar i månaden, det vill säga 7 200 kronor per år. Med en garantipension på 6 800 kronor innebar det att man fick behålla mer än en ”månadslön” mer än tidigare.

När konjunkturen vände, mot slutet av Alliansens regeringsperiod, kunde en viss allmän sänkning av skatt på pension göras. Kristdemokraterna har sedan länge haft ambitionen att helt ta bort skillnaden mellan skatt på inkomst och pension. I vår budget för 2018 hade vi ett fullt finansierat förslag, men det röstades bort av den rödgröna regeringen, som nöjde sig med att ta bort skillnaden för de lägsta inkomstnivåerna. Det är därför som 20 000-kronorsnivån i Erikssons exempel fortfarande uppvisar en betydande skillnad i disponibla medel efter skatt.

Den grupp som släpat efter mest i den ekonomiska utvecklingen, vid sidan om pensionärerna med de lägsta inkomsterna, är barnfamiljer, framför allt ensamföräldrar. Vi kristdemokrater vill ha ett samhälle där ingen släpar efter. Därför gör vi en annan riktad, solidarisk satsning på just småbarnsföräldrar, med ett särskilt jobbskatteavdrag på 500 kronor per förälder som jobbar, deltid eller heltid. Det är så långt från att få kvinnor att ”stanna vid spisen” man kan komma, men skulle bidra till att förbättra ekonomin hos barnfamiljerna, samtidigt som utanförskapet minskar. Till både pensionärer och småbarnsfamiljer höjer vi också det särskilda bostadstillägget, som är utformat så att det går till de lägsta inkomstgrupperna.

En tredje grupp som släpat efter är lågutbildade och vissa invandrargrupper. Socialister brukar hylla arbetslinjen. Det gör vi kristdemokrater också. Det finns områden i Sverige där en stor andel av barnen växer upp utan att se sina föräldrar gå till ett arbete och uppleva sig som en del i en arbetsgemenskap. Det är förödande för sammanhållningen i samhället. Ett sådant utanförskap behöver brytas. Vi vill sänka trösklarna, så att fler känner sig motiverade att studera, omskola sig och söka arbete. Det är skälet till vårt förslag om dubbelt jobbskatteavdrag och instegsjobb för dem som står längst från arbetsmarknaden.

Jag kan känna stor sympati för Kåre Erikssons samhällspatos och medmänsklighet. Kristdemokraterna har det också, vilket jag har visat med ovanstående exempel, där vi utformar reformer så att de särskilt gynnar de svagaste grupperna. Detsamma gäller gåvoskatteavdraget. Med en skattereduktion blir det ju ännu mer pengar över att skänka till välgörande ändamål! Övriga delar av Erikssons artikel hoppas jag få återkomma till.

Gudrun Brunegård

Kristdemokrat