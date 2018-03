Tänk lite extra över din konsumtion av fisk

Ingen art är nog så bortglömd och förnedrad som den vi väljer att fånga i krokar och nät för att äta, ibland om man visar nåd och är en ”god människa” så släpper man ner den skadade fisken i vattnet igen.

Det är självklart ingen schysst handling bara för man låter den leva. Vi struntar fullkomligt i våra vänner i vattnet så länge det inte gäller andra kulturer som slaktar delfiner, låser in späckhuggare eller jagar valar.

Vi intalar oss ofta att vissa djur har ett större värde än andra, i detta fall gäller det storleken på djuren antar jag. Det kan också handla om att lägga skulden på någon annan.

Valet att inte äta djur möts ofta med förväntningar om att fisken fortfarande kan ätas, precis som att informationen inte föll in. Nej, jag äter inte djur oavsett om de lever i vatten eller på land. Om jag skulle välja att bara äta djuren i vattnet skulle jag vara en hycklare, dessutom bidra ännu mer till utfiskningen av haven.

Det räcker nu. Den 24 mars är det ”World day for the end of fishing”, med detta sagt vill jag uppmana alla att tänka över sin konsumtion en extra gång. Jag vet att det kan vara bekvämt att se andra arter som mindre värda, det inger en känsla av ett påhittat människovärde. Men det förändrar inte sanningen, bara för någon ser annorlunda ut eller kommunicerar på ett annat sätt så är inte livet mindre värt. Rädda djuren och haven, bli vegan.

Olle Olsson, Göteborg Fish Save