Trenderna pekar åt fel håll – mot avgrunden

Foto: Czarek Sokolowski/TT

Det har nu gått 46 år sedan Romklubben publicerade rapporten ”Tillväxtens gränser”. Där beskrivs en framtid med ökande klimatförändringar, brist på odlingsbar jord, massiv utrotning av växter och djur mm.

Nu publiceras många rapporter som besannar dessa farhågor. FN:s klimatpanel IPCC publicerade nyligen rapporten Global Warming of 1,5° där det visas att mänskligheten endast har ett fåtal år för att hejda potentiella hot mot vår existens.

Romklubben – Ernst Ulrich von Weizsäcker och Anders Wijkman – gav i början av 2018 ut boken Come On! – Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Där visas på ett skrämmande sätt hur utvecklingen varit och att vi snabbt håller på att ödelägga mänsklighetens framtid.

Nyligen publicerade Romklubben rapporten The Climate Emergency Plan där den pågående systemkollapsen beskrivs gällande klimatförändringar, resursförbrukning, artutrotning (över hälften av de vilda djuren har försvunnit liksom hälften av regnskogarna) och överfiske (90 procent av fiskbestånden är utfiskade eller överutnyttjade). I rapporten slås fast att vi är på väg mot 3,2 graders uppvärmning till 2100 om ländernas hittillsvarande åtaganden fullföljs.

Ökningen av utsläppen måste stoppas snarast och en minskning måste ske med 7–10 procent årligen om vi ska ha någon chans att nå målen i Parisavtalet. Alla utsläpp av växthusgaser måste upphöra senast 2050. Det finns tekniska och ekonomiska möjligheter att åstadkomma detta men omställningen är av sådan dignitet att mänskligheten aldrig varit med om något liknande.

Trenderna med ökande nationalism, främlingsfientlighet, faktaresistens och populism gör det svårt att åstadkomma den nödvändiga mobiliseringen. Inom ekonomin tillämpas fortfarande den neoklassiska modellen med tillväxt som övergripande mål. Denna modell måste ersättas av en hållbar ekonomi inom planetens gränser (se till exexempel Donut Ekonomi – sju principer för en framtida ekonomi av Kate Raworth, 2017, min anmärkning). Lyckas vi med denna omställning kan alla människor få större tillfredsställelse, självförverkligande och harmoni i livet.

I den senare rapporten redovisas tio åtgärder som måste genomföras för att rädda mänskligheten.

1. Inga nya fossila tillgångar börjar utnyttjas. Allt stöd till utvinning av fossil energi måste upphöra.

2. Dubblera kapaciteten inom vind- och solenergi vart fjärde år och tredubbla investeringarna inom förnyelsebar energi.

3. Priset på utsläpp av växthusgaser måste höjas så att det motsvarar de verkliga kostnaderna.

4. Ersätt BNP med flera nya mått, till exempel Genuine Progress Indicator som mäter mänsklig utveckling, välstånd och välmående i stället för BNP-tillväxt.

5. Påskynda utfasningen av freoner och andra skadliga kylmedier.

6. Skapa en internationell plattform för introduktion av teknologier som minskar växthusgaser inom IT, AI mm

7. Främja energieffektivitet och återanvändning av stål, cement, aluminium och plast från 20 procent i dag till målsättningen 100 procent. På sikt måste alla ändliga resurser ingå i den cirkulära ekonomin.

8. Accelerera regenerativt jord- och skogsbruk så att dessa branscher blir kolsänkor istället för utsläppskällor.

9. Minska befolkningsökningen genom utbildning av flickor och kvinnor i reproduktiv hälsa, mänskliga rättigheter mm.

10. Verka för en rättvis omfördelning mellan och inom länder. 10 procent av världens rikaste befolkning svarar för 50 procent av utsläppen. Deras andel borde halveras till 2030.

Tyvärr pekar de flesta trender åt fel håll och för varje år som går med ”business as usual” för oss närmare avgrunden. I sin nyligen lämnade årsrapport lämnar International Energi Agency (IEA) prognoser för framtiden. De förutser att energisektorns utsläpp av växthusgaser kommer att öka till åtminstone 2040. Uppvärmningen beräknas till 3 grader 2100. Den fossila energin beräknas endast minska från 81 procent till 75 procent 2040. Slår dessa prognoser in är risken stor för brytpunkter där klimatet skenar iväg utom all kontroll.

Carbon Tracker har beräknat att 80 procent av de nu kända fossila tillgångarna måste stanna i marken om vi ska nå målet med 2 graders uppvärmning. För Sveriges del är det uppenbart att AP-fonderna måste sälja ut sina tillgångar i fossilindustrin (23,5 miljarder kr i 44 olika bolag) och sluta att investera i denna industri. Subventionerna av fossil energi måste fasas ut snarast möjligt. Naturvårdsverket har beräknat att de klimatskadliga subventionerna uppgår till 30 miljarder kr årligen. Nya flygplatser blir onödiga om flyget ska bära sina kostnader. Skatterna måste höjas på tillgångar som förstör och minskas på sådant som leder till hållbarhet. En skatt på kött och annan konsumtion som är skadlig för klimat och folkhälsa borde införas. Vid bedömningen av våra klimatavtryck borde hänsyn tas till konsumtionen av importerade varor liksom utrikes resor och sjöfart.

FN:s klimatfond måste årligen tillföras minst 100 miljarder amerikanska dollar för omställning i fattigare länder.

71 procent av världens klimatutsläpp kommer från de 100 största företagen. Vart och ett av dessa företag är nu större än de flesta länders ekonomier. Sverige var tidigare ett land med relativt stor jämlikhet. Nu har den nyliberala politiken lett till att vi är ett av de mest ojämlika länderna. Tre personer äger mer än hälften av förmögenheterna och 10 procent äger 75 procent av tillgångarna. Vi borde därför snarast återinföra arvsskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt.

Vi kan inte längre låtsas som att klimatförändringarna kan lösas med små förändringar på marginalen eller som kommande generationer får ta hand om. Ska vi nå målen i Parisavtalet måste politiken präglas av den nödvändiga omställningen på ett helt annat sätt än vad som hittills varit fallet. Dessa frågor borde ha högsta prioritet i de nu pågående regeringsförhandlingarna.

Lars-Erik Andervad