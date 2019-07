Utvecklingen går åt fel håll när det gäller globala miljön

Foto: John Mcconnico

FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) publicerade nyligen en rapport om den katastrofala massutrotning av djur och växter som pågår och som orsakas främst av människans användning av marken. Många anser att dessa förändringar är lika allvarliga som klimatförändringarna. Samtidigt hänger dessa ihop liksom FN:s samtliga 17 globala utvecklingsmål.

Än allvarligare är att det nu kommer rapporter om att vi närmar oss eller passerat stadier utom all kontroll för mänskligheten gällande klimatet. En studie av NASA gällande situationen i Antarktis beskriver hur shelfisarna smälter och att inlandsisarna i Västra Antarktis blir allt mer instabila. Risken finns att Thwaites glaciär kollapsar vilket kan leda till en höjning av havsnivån med en halv meter. Om temperaturen ökar med 2–3 grader kan de bakomliggande glaciärerna smälta och höja havsnivån med ytterligare tre meter. En annan studie publicerad i Arctic News beskriver situationen i Arktis och mycket tyder på att klimatförändringarna går allt snabbare. I ett värsta scenario kan temperaturen stiga med 5 grader på 10 år. International Energy Agency (IEA) visade i sin årsrapport för 2018 att energianvändningen ökade med 2,3 procent 2018 varav 70 procent var fossil energi. Utvecklingen går alltså åt fel håll.

Det har i år även publicerats flera dystopiska böcker om mänsklighetens framtid. Mest pessimistisk är Roy Scranton när han beskriver mänsklighetens undergång i We´re Doomed. Now What – Essays on War and Climate Change. En annan dystopi skildras av David Wallace – Wells i The Uninhabitable Earth – Life After Warming (kommer på svenska i september).

Uppenbart har de hittillsvarande satsningarna på internationella förhandlingar och avtal, ny teknik mm inte varit tillräckliga. Ska vi få en trygg och beboelig värld för kommande generationer måste andra värderingar och en annan politik tillämpas på alla nivåer. Positivt är att många länder, regioner och städer nu antagit resolutioner där man förklarar att vi har ett katastrofläge gällande klimatet. Vi får hoppas att detta får genomslag i konkret politik. Politiken måste inriktas på solidaritet även med kommande generationer. I Sverige finns stöd för en sådan politik i Regeringsformen. Där sägs att ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. Alla politiska partier har även i sina program skrivit att de ska utforma politiken med hänsyn till kommande generationer. Tyvärr har detta endast i liten utsträckning fått genomslag i konkret politik.

Den nuvarande politiken har som främsta mål att öka tillväxten och därmed konsumtionen. Uppenbart är att denna politik måste ändras och att nya värderingar och beteendeförändringar måste få genomslag i politiken. Psykologen Billy Larsson diskuterar i boken Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid – Det etiska alternativet hur en sådan politik skulle kunna utformas.

En aspekt är att klimatutvecklingen är global och att internationellt samarbete är nödvändigt. Helst skulle FN ha mandat att besluta om nödvändiga åtgärder. I Europa har EU en avgörande roll att spela och fler beslut skulle behöva tas på överstatlig nivå. Ett etiskt alternativ tar i första hand hänsyn till kommande generationers behov men även till utsatta människors behov i hela världen liksom till betingelserna för djur och växter. Fungerande ekosystem är nödvändiga för människans överlevnad.

En annan aspekt gäller nödvändigheten av ett nytt jämlikhetsideal där pengar och konsumtion har mindre betydelse. Marknadsekonomin har lett till att de 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket som halva mänskligheten. En procent av mänskligheten äger lika mycket som övriga 99 procent. Konsumtionen av ändliga resurser motsvarar nu flera jordklot. Denna situation måste brytas om vi ska få ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. I OECD – rapporten How was life? konstateras att ekonomisk tillväxt inte är en förutsättning för högre livskvalitet. Däremot har ökade klyftor en starkt negativ effekt på välmåendet i samhället. Mera jämlikhet är avgörande om fattigdom och hunger ska utrotas och om klimatförändringarna ska stoppas.

Konsekvenserna av klimatförändringarna är nu uppenbara och borde beaktas vid alla beslut om investeringar och åtgärder inom politiken. En bred diskussion borde starta om hur vi skapar ett hållbart samhälle där vi inte överutnyttjar Jordens resurser på kommande generationers bekostnad. Massmedia borde fortlöpande belysa konsekvenserna av klimatförändringarna och vad vi bör göra för att åtgärda förändringarna. Detta borde även tas upp i utbildning på alla stadier på ett annat sätt än vad som sker i dag.

Billy Larsson uttrycker en positiv vision om hur vi ska vända utvecklingen. ”Min vision, förhoppning och bedömning är att om vi hanterar utmaningarna på ett klokt sätt tror jag att det är inom räckhåll att människor får allt mer likartade livsvillkor där grundläggande behov och rättigheter tillgodoses för alla. Vi slutar att leva på kommande generationers bekostnad och människors upptagenhet med pengar minskar. Vi utvecklas moraliskt genom att visa större omsorg om alla kännande varelser. Naturens värde får ett explicit erkännande som grunden för välfärden och alla människor får leva i värdefull kontakt med naturen på något sätt, även de urbaniserade. Detta sker på en fortsatt artrik planet där mänskligheten blir mer av en global stam. Dessa processer innebär ett bejakande av den egalitära och naturuppskattande jägare- och samlarkulturen inom oss, men på ett sätt som gör att vi både blir mer ålderdomliga och mer moderna i detta sekel än på 1900-talet”.

Skulle denna vision förverkligas finns det hopp för mänskligheten även om de flesta tendenser nu går åt fel håll.

Lars-Erik Andervad