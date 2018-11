Välfärdsoffensiv kom för sent i valspurten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det årligen återkommande evenemanget Socialistiskt forum i ABF-huset i Stockholm genomfördes i lördags med ett stort antal seminarier.

På ett av dessa redovisade den av sex fackliga organisationer, 6F-konstellationen, sponsrade tankesmedjan Katalys sin 72-sidor fylliga valanalys av senaste svenska riksdagsvalet.

En rubrikmässig snabbversion av denna på många sätt goda analysrapport kan summeras i konstaterandet att det är lite oklart om vilka intressen som Sveriges socialdemokrati försvarar respektive utmanar. Något som i sin tur gjorde att det var lite oklart länge – för länge för valresultatets bästa – för många väljare i valet i september 2018 att riktigt veta vad partiet faktiskt stod för sorts politik. Hade det inte varit för den till slut mycket goda och i valbudskapet tydliga valspurten hade valresultatet kunnat slut betydligt mera illa än de 28,3 procent som S till slut fick i röstandel på valdagen.

Just detta faktum att det till slut rätade upp sig och själva spurten blev så framgångsrik är en viktig lärdom för framtiden. Eller som det sägs i Katalysrapporten om valet så är lärdomen att det tarvas en ”en tydligt vänsterorienterad jämlikhetspolitik, ”ett tydligt ställningstagande mot Sverigedemokraterna” (högerpopulisterna) samt att ”en engagerad och aktiv rörelse är helt centrala delar för en framgångsrik socialdemokrati.”

Noteras här ska också att just detta med en aktiv, proaktiv jämlikhetspolitik ligger väl i linje med LO-fackliga, färska ”Program för omfördelning – sex punkter för att minska inkomstskillnaderna”; mer rättvis beskattning, utjämna skillnaderna mellan stad och land, bättre ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och sjukdom, en pension som det går att leva på m m.

En våren 2018 felfokuserad och bristfälligt kommunicerad valstrategi på ”bortaplansfrågor” ihop med en länge alltför bristande, otydlig reformagenda är förklaringar till varför Socialdemokraterna i Sverige gjorde sitt sämsta val på över hundra år. I valet kom Löfvens socialdemokrater att uppfattas – delvis av egen förskyllan och otydlighet – som ett mittenparti, ideologiskt gråmelerad och inte riktigt kämpade för någonting mer än att behålla makten. Och den välfärdsoffensiv som kom i valspurten lanserades alldeles för sent.

Det faktum att Socialdemokraterna inte lyckades leverera ett tillräckligt bra resultat vad gäller bekämpandet av arbetslösheten, hattandet kring invandrings- och migrationspolitiken, missnöje med sjukvårdsköer och en valhänt och senfärdig hantering av LSS (samhällets stöd till funktionshindrade) blev faktorer som gjorde många väljare osäkra och minskade stödet för Socialdemokraterna. När tryggheten kändes vara hotad för många arbetarväljare, arbetslösa, sjuka, äldre med låga pensioner och budskapet om att ekonomin går som tåget men inte upplevdes gälla ”för oss”, så ledde det till ett fortsatt väljartapp för S.

Katalys – liksom fackliga centralorganisationen LO färska rapport om ojämlikhetens bekämpande – analyserar inte enbart utan ger också förslag på politikåtgärder för framtiden. Katalys anser att i en tid där ideologierna åter spelar en större roll kan en mer vänsterorienterad socialdemokrati utmana både högerpopulismen och nyliberalismen. I det perspektivet pekar Katalys på nödvändigheten av en offensivare och mera frimodig ekonomisk politik – med större investeringar, mer jämlika skatter, en mer aktiv klimatpolitik, ett nytt pensionssystem och en social bostadspolitik. Förslag som på flera punkter ligger nära vad LO föreslår i sin färska jämlikhetsrapport.

Eller med andra ord: mer av proaktiv politik som tar avstamp i traditionell socialdemokratisk jämlikhetsprofilerad politik med syfte att inom överblickbar närtid åtgärda nulägets växande ojämlikhetsklyftor i det svenska samhället. Detta mot bakgrund av att i alla andra nordiska länder är inkomstskillnaderna numera klart mindre än i Sverige.

I dessa avseenden finns det mycket av välkommet värde att hämta i Katalys rapport och inför den eftervalsdebatt som ännu inte på allvar kommit igång inom Socialdemokraterna. Behov finns också av andra och kompletterande analyser att läggas vid sidan av Katalys analys. Ty det behövs för att rusta Socialdemokraterna både programmässigt och organisatoriskt inför kommande val, oavsett om det kommer i förtid eller först i nästa ordinarie val hösten 2022.

I det förberedelsearbetet krävs att S återuppbygger sin folkrörelseorganisation nedifrån och upp. Man måste bättre än nu stimulera och oftare hämta in medlemmarnas åsikter och förväntningar på partiets politik samt vässa det egna programarbetet som tyvärr varit undermåligt under de senaste åren. Detta krävs om Socialdemokraterna ska kunna växa, återta förlorade väljare och upplevas som mer relevanta och värda att rösta på i kommande riksdagsval. När väl höstens sällskapslek och sonderingskarusell om vem som ska sitta med vem vid maktens bord i Rosenbad är avklarad till senast mitten av december månad. Och just detta blir inte mindre viktigt även om S-ledaren Löfven till slut blir den som fortsätter som Sveriges statsminister i minoritetsställning.

Robert Björkenwall

Frilansjournalist, utredare med erfarenhet från riksdag och regeringskansli m m