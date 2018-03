Välj bort fjädrar och ägg från hönor i påsk

Påsken är en kristlig högtid som tillägnas Jesus lidande, död och uppståndelse. På långfredagen sörjer människor hans lidande och död på korset. För oss svenskar är tradition generellt viktigt, det är något som binder oss samman och skapar ett slags struktur hela året.

En tradition under påsken är att vi konsumerar mer ägg än någon annan gång under året. Det går inte ihop: under långfredagen sörjer vi lidande och död, samtidigt bidrar vi till ett otroligt lidande. Hönorna ses som produkter som inte förtjänar någon respekt. De flesta hönorna i äggfabrikerna får aldrig vistas utomhus.

Hönorna vill, precis som vi människor, leva fritt – men de lever så trångt att de inte kan sträcka ut vingarna. Brutna klor och fotbölder är inte ovanligt. Hönorna lever hela sina liv på gallergolv.

Hur är det då med så kallade ”frigående” hönor? Även de lever inomhus, utan solljus, i så stora besättningar att det blir en väldigt svår social situation för hönor som i det vilda lever i små grupper. De kan inte utvecklas på ett naturligt sätt. Det är väldigt trångt, dammigt och smutsigt. Frigående innebär alltså ingen frihet överhuvudtaget. Ordet är ett fint sätt att släta över lidandet med, ett smart och taktiskt drag av äggproducenterna måste jag erkänna.

Som om inte detta vore nog. Vad händer när en höna inte längre kan producera lika många ägg? Jo, de skickas till slakt. Alltså innebär ägg lika mycket död som köttindustrin. En annan svidande sanning är att hälften av alla kycklingar som föds är tuppkycklingar, och de lägger inga ägg. De är en oönskad biprodukt. 15 000 nykläckta bäbisar gasas till döds varje dag, bara i Sverige.

Kristen eller ej, högtiden handlar om att visa kärlek och respekt. Det borde även gälla djuren. Köp inte ägg eller fjädrar från hönor, välj en vegansk livsstil och förstå värdet av levande individer. Djur är inte produkter!

Olle Olsson, Djurrättsalliansen