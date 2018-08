Knivrån mot butik – ung man misstänkt

Foto: Arkiv

Systembolaget i Emmaboda rånades av en knivbeväpnad man på torsdagen.

En man i 25-årsåldern hämtades senare in för förhör – och är nu misstänkt för rånet.

Vid 18-tiden på torsdagskvällen skickades polisen till Systembolaget i Emmaboda med anledning av ett rån.

En knivbeväpnad man hade då hotat sig till kontanter och alkohol och därefter försvunnit från platsen. Ingen person kom till skada i samband med händelsen.

Polisen satte genast i gång med att samla in information.

– Det fanns vissa uppgifter att gå på. Från en övervakningsfilm kunde man få fram ett signalement, säger Anna Göransson på polisens ledningscentral i Malmö.

Under kvällen gav arbetet resultat. En man i 25-årsåldern hämtades in till förhör och är nu misstänkt för rånet. Han ska förhöras under natten till fredagen.

”Viss bevissäkring har gjorts som gör att mannen nu är misstänkt för rånet”, skriver polisen på sin hemsida.