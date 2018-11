Den 1:a december bjuder Emmaboda kommun in ungdomar i åldrarna 8 till 16 år till en gratis workshop. På The Glass Factory får ungdomarna göra ansikten i en sandform som sedan fylls med flytande glas innan de ställs in i en kylugn. Under tiden finns även en ansiktsmålare att sminka ungdomarna till olika djur. Mer information går att hitta på Emmaboda kommuns hemsida.