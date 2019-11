Väktare kvar på gymnasiet även denna veckan

Foto: Peter Lejon

Det ska vara Securitas-väktare på Vilhelm Mobergsgymnasiet även den här veckan. Utfallet av väktarna är mycket gott, enligt bildningschefen Lennart O Werner, som jobbar med en långsiktig lösning.

I förra veckan fick Vilhelm Mobergsgymnasiet sätta in två väktare från Securitas på skolan. Skälet till det var ett större slagsmål på skolan förra fredagen. Detta gav upphov till oro bland eleverna och tryggheten i skolmiljön fick sig en törn.

– Den här skolveckan varar från måndagen till onsdagen. På torsdag och fredag är det studiedag för lärarna, och vi har valt att ha väktare mellan måndag och onsdag, säger Lennart O Werner.

Under veckan ska det hållas möten kring hur man säkrar tryggheten på skolan på längre sikt.

– Det var mycket lugnt på skolan i förra veckan. Det fungerade väl att ha väktare på skolan och det var lugnt i elevgruppen. Eleverna kunde fokusera på skolarbetet, så som det ska vara.

Under mötena ska ledningen inom bildningsförvaltningen ta ställning till hur situationen på gymnasiet ska stabileras såväl kortsiktigt som långsiktigt.

– Lärarna uppmanas att vara ute bland eleverna så mycket som möjligt, men vi ska framför allt tillföra personal till verksamheten. Hur det ska ske är för tidigt att gå in på just nu, för det är också en fråga om hur detta ställer sig i förhållande till budget. Under den här veckan ska vi dock få klarhet i hur vi löser detta.

– Vi påbörjar också arbetet med att inrymma gymnasieverksamhet i fastigheten Tulpanen vid Storgatan. Det är mycket trångt i gymnasiets lokaler, så det kommer att göra stor skillnad.

Ett bidragande skäl till oron på skolan under hösten är, enligt Werner, schemaläggningen.

– Vissa klasser har inte haft fulla scheman. De har alltså inte gått hela skoldagar, men eleverna har ändå varit kvar på skolan. Vi kan se att sysslolösheten bidragit till oron, så detta ska vi också titta närmare på.

Skolans rektor Linda Johansson:

– Nu ska vi i lugn och ro kunna arbeta fram trygghetsfrämjande åtgärder som fungerar under lång tid framöver. Det har varit mycket lugnt här under den senaste veckan.