Chukri drömmer om en ny fas i livet

Fakta

Namn: Rakel Chukri.

Fyller: 40 år den 20 mars 2018.

Gör: Kulturchef på Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad.

Bor: På Värnhem i Malmö.

Familj: Gift med författaren Mats Kolmisoppi. Stor fet assyrisk släkt, åtta bröder, mamma och pappa.

Så firar jag födelsedagen: ”Jag tror faktiskt att jag kommer att resa bort. Det är vad vi har sagt. Så jag slipper svara på frågan ’hur känns det’ hundra gånger.”

Om att fylla 40: ”Det är en spännande tid. Det kanske låter knäppt, men när jag var student gjorde jag en 20-årsplan för min karriär. Och det har gått lite snabbare än vad jag trodde att uppnå den så jag kanske ska sätta mig ned och göra en ny.”

Läser just nu: ’Beyond the Messy Truth: How We Came Apart, How We Come Together’ av Van Jones. ”Den handlar om kriget mellan republikaner och demokrater i USA och budskapet är att båda sidor måste anstränga sig mer för att förstå varandra.”

Stör mig på: ”Tyckarkrigare – människor med för mycket fritid som får utlopp för sina aggressioner på Twitter.”

Favorithemmasyssla: ”Att prata med min man. Ibland känns det som att vi har ett litteraturseminarium som aldrig tar slut.”