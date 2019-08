Edda Magnason: "Det blir intressantare för varje år"

För första gången på fem år är artisten Edda Magnason tillbaka med ny musik. I höst väntar en turné med det egna bandet och ett nytt album. Jag tänker ett halvår framåt. Allt annat är oöverskådlig framtid, säger hon.

Edda är krasslig. Inte allvarligt, men irriterande. Huvudvärk, öronont, feber. Vi har flyttat fram intervjun några dagar, men sjukan vill inte ge vika. Till slut tar vi det på telefon. Edda känner sig dimmig i huvudet, säger hon, men svarar ändå entusiastiskt på sin sjungande, varma skånska.

Hon har nyss varit på turné: Göteborg, Orust, Varberg, Löderup, Borgholm, Malmö. Det är nu det som kallas för "post production blues" brukar inträffa – ett fenomen som många artister och skådespelare drabbas av när ett projekt är avslutat och ridån går ner.

– Man träffas under intensiva former, umgås hela tiden, blir jättebra kompisar och sedan är det slut. Men jag brukar aktivera mig och gå in i något annat. Sitta vid datorn och animera, det tycker jag är kul, säger Edda.

Att frilansa innebär skarpa kontraster mellan livet "ute på vägarna" och mer stillsamma dagar hemma.

– Det är väldigt olika sorters tillvaro, men jag trivs med växlingarna. Jag behöver både och, säger hon.

Egen värld av musik

Musiken har varit Eddas ända sedan hon var liten. Hon växte upp i sydligaste Skåne, i en dalgång mellan Tomelilla och Ystad. Mamma är sjuksköterska, pappa veterinär. Varken föräldrarna eller något av de fem syskonen sysslar med skådespeleri eller musik, men systern lärde henne att spela piano när de var små.

– Musiken var min egen värld. Jag blev uppmuntrad och det var ingen som la sig i, säger Edda, som köpte inspelningsutrustning och gick omkring och samlade på alla möjliga sorters ljud – bäckar, fotsteg, porslinsskrammel, babyjoller.

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

I dag drivs hon av precis samma sak som hon gjorde då.

– Lusten till magi, att skapa en värld som är helt immateriell. Att uppslukas av nuet och inte hålla på och spekulera. Man skapar något som gör en glad.

Hon har beskrivit den kreativa processen som en konstnärlig expedition.

Succé på filmduken

2010 debuterade hon med sin första, självbetitlade platta. Sedan dess har hon gett ut ytterligare två soloskivor, den senaste 2014. Däremellan dök den svala, säregna och mycket folkkära Monica Zetterlund upp i hennes liv. Trots att Edda inte hade någon tidigare skådespelarerfarenhet blev hon, efter ett antal provfilmningar, erbjuden att tolka stjärnans liv och musik i "Monica Z". Hon fick lysande recensioner, förärades med en Guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll och reste till Cannes på filmfestival. Från en ganska anonym tillvaro hamnade allt ljus på Edda.

– Nu tycker jag att det är ett jättekul minne, men det var faktiskt väldigt jobbigt några år efter filmen. Folk kom till mina spelningar och trodde att de skulle få höra klassiska svenska pärlor och det är ju inte alls min musik. Halva publiken var misstänksam, på så sätt var det en kamp. Det tog mycket energi.

Efter filmen kom flera erbjudanden på liknande tema. Men Edda ville inte stanna kvar i 1960-tal och svenska sångskatter. Hon tackade nej.

– Jag ville inte adoptera någon annans väg, jag var rätt tydlig med det. Jag har fått flera erbjudanden om att gestalta låtskrivare och musiker, men det kommer jag aldrig att göra igen. Det är för nära mig själv, säger hon.

FAKTA Edda Magnason Fyller: 35 år den 22 augusti 2019. Gör: Artist, låtskrivare, producent, skådespelare. Aktuell med: "Tune of a crooner EP1", samt nytt album och turné i höst. Bor: Stockholm. Familj: Fyraårig dotter och man. Så firar jag födelsedagen: "Lugnt med mina närmaste". Lyssnar på: "Allt från Alabama Shakes till Maria Kalaniemi, mina spellistor spretar åt alla håll". Läser: "Älskar Alice Munros noveller. Den senaste romanen jag läste var 'Ett litet liv' av Hanya Yanagihara". Senaste kulturupplevelse: "Hade ynnesten att få göra en konsert med Kvinnoorkestern på Malmöfestivalen. Ett av deras solonummer var 'Black widow' av Aviya Kopelman. Det var så otroligt vackert och kraftfullt".

Nu har det gått sju år sedan inspelningarna och Edda avslöjar, lite lagom luddigt, att skådespeleriet är på tapeten igen. I vilken form får hon inte säga.

Är på en bra plats

Att fylla 35 tycker hon känns "lite chockartat".

– Att fylla 30 var helt okej, 32 också, men vid 34 kände jag att nej, det här är någon annan. Men jag är på ett bra ställe i livet. Hittills tycker jag att det blir intressantare för varje år som går.

Har du något du skulle vilja säga till 20-åriga Edda?

– Ska man vara vis nu, vid 35? säger hon och skrattar, stort och bullrigt.

– Jag skulle säga att det blir bättre och bättre. Jag är glad för allt jag har varit med om. Jag gör precis det jag ville göra när jag var 24 år. Ibland blir jag förundrad över att det faktiskt är så.

Nya planer

För ett och ett halvt år sedan kom en kreativ vändpunkt i livet. Den vågen rider hon fortfarande på.

– Jag har två sidor i mig, en som alltid vet vad jag vill och en som tänker "why not?", jag testar gärna grejer som folk föreslår. Men då hade jag gjort det lite för länge. Jag tog tillbaka kontrollen över det jag håller på med och kände att jag själv måste driva det kreativa hela vägen framåt, så att det blir precis som jag vill.

– Nu har jag ett nytt, eget band, och det känns jävligt härligt, säger Edda.