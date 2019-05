Länets äldsta SPF-förening firade 50 år med digert tårtkalas

Foto: Andreas Bendroth

SPF-Rockneby firade 50 år i lördags med stort kalas i allaktivitetshuset. Några sju sorters kakor bjöds det inte på. Däremot 13 tårtor som kvinnorna i föreningen hade bakat.

Kalaset började redan tidigt på eftermiddagen med en välkomstbuffé vid entrén och Bellmanvisor som musikduon Hennes & Movitz bjöd på.

Toastmaster var Bertil Danielsson från föreningen som inledde med att framföra en specialskriven dikt till 50-årsjubileet. Därefter höll ordförande Asta Daleen tal och berättade om föreningens historia.

– Det är roligt att kunna berätta att länets första SPF-förening bildades av tre kvinnor, sa hon.

Året var då 1969, av dem 225 medlemmar som är med i föreningen idag är det med all sannolikhet ingen som var med vid bildandet, men årtalet har ingen glömt. Därför, för att minnas tillbaka och bli lite nostalgisk, hade SPF-kören, ledd under kantor Sylva Swärd, repat in låtar från året. Allt ifrån popmusik till Pippi Långstrump.

Gästerna på plats bjöds på en trerättersmeny av Jenny Nyströmsskolans restaurangelever.

Och om det inte vore nog hade flera kvinnor i SPF Rockneby bakat tårtor till kaffet, 13 stycken totalt.

– Ni är inte tvungna att smaka av alla, sa toastmaster Bertil Danielsson och möttes av skratt.

Foto: Andreas Bendroth

Under kalaset hölls det tal av distriktet i länet och av de andra SPF-föreningarna i kommunen, som också var inbjudna som gäster.

Festen avslutades med dans och livemusik från Kalmar Dragspelsklubb.

SPF Rockneby är en ovanligt aktiv förening och anordnar allt ifrån läsecirklar och seniorträning till vinprovning och resor. Resorna kan vara allt ifrån korta dagsutflykter till längre resor utomlands, som resan till Danmark nu i juni.

– Vi anordnar mycket för våra medlemmar. Det är nog det som gör att vi är så pass många och att mellan 80 och 100 personer vill komma på våra månadsmöten, säger ordförande Asta Daleen som dagen till ära var klädd i värendsdräkt, småländsk folkdräkt.