Minnesord: Erling Asp

Erling Asp, Kalmar, har avlidit i en ålder av 89 år. Han sörjes närmast av syster, svåger, svägerska samt syskonbarn. Erling föddes som äldste sonen i en syskonskara av fyra i byn Ingebo, Bockara. När han var 10 år flyttade familjen till Mörlunda. När Erling var 13 år började han arbeta inom verkstad och träindustri. Han var en praktisk och läraktig arbetare som tidigt fick ta personligt ansvar för kvalificerade reparationer av bland annat jordbruksmaskiner m.m.

Erling hade en stark drivkraft att förkovra sig. Han gick kvällskurser och brevkurser inom ABF och via Stranda folkhögskola kunde han sedan söka till och komma in på journalisthögskolan i Göteborg. Han arbetade under några år som journalist. Erling var mycket engagerad i arbetarrörelsen. Under en period var han ombudsman för SSU i Kalmar län, och i samband med detta träffade han Västerviksflickan Laila. De gifte sig 1959 och fick ett långt och innehållsrikt liv tillsammans. De arbetade sedermera båda framför allt inom arbetsförmedlingen i Göteborg och Borås och kom på 80-talet till arbetsförmedlingen i Kalmar.

Erling var en mångkunnig man och hade många intressen. Ett av de största var musiken. Han började som klarinettist i Rosenfors musikkår i ungdomen, men spelade också saxofon i olika orkestrar. Den musik han mest förknippas med är ändå folkmusiken och fiolen. När han fick spela tillsammans med sina vänner i Kalmar spelmanslag och Glömminge spelmän trivdes han allra bäst.

För oss: Syster Maj-Britt, svåger, svägerska och syskonbarn var han en god och glad och mycket snäll storebror, svåger, farbror och morbror.

Pär Hammarlund, systerson