Minnesord – Jan Jutefors

Jan Jutefors, Mönsterås, har avlidit i en ålder av 72 år. Hans närmast anhöriga är hustrun Lena, samt döttrarna Nina och Anna med familjer.

Vår bokbindarvän Janne var en mångsidig person full med intressanta, roliga och ibland mustiga berättelser från ett rikt liv. Han var en boknörd - i ordets allra bästa bemärkelse: han hade en stor egen boksamling, han drev under många år ett antikvariat i familjens hus i Rockneby, han var tidigare anställd på Nybloms bokbinderi i Kalmar och han var en av tiotalet pionjärer som hösten 1992 bildade Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap. Janne var hela tiden en av de drivande i sällskapet: ordförande under de första åren, i flertalet år studieledare och lärare för Waldorfgymnasiets bokbindarkurser och han satt i föreningens styrelse under mer än 20 år.

Jannes ideologiska kompass pekade tydligt; han var en socialdemokrat av den gamla, trogna sorten och hans tro på den demokratiska socialismens förmåga att bygga det goda samhället sviktade aldrig. Under många år företrädde han Socialdemokraterna i Kalmar, bland annat som kommunrevisor och som styrelseledamot i länsmuseet. Detta uppdrag passade honom utmärkt; han var genuint historiskt intresserad. Han var också en engagerad släktforskare och drivande kraft i Kalmar Läns Genealogiska Förening och fick därför ansvaret för de genealogiska frågorna i arbetet med praktverket Kalmar Lexikon.

De sista åren i Jannes liv präglades av svår sjukdom. Men även då kom han med färdtjänst så ofta han orkade ända från Mönsterås till tisdagsgruppens bokbinderiaktiviteter i Färjestaden. Det om något visade på hans bokbindarglöd. Vi, hans kamrater i bokbindarsällskapet, delar nu familjens sorg, men tänker med tacksamhet tillbaka på allt Janne har gjort för vår förening. Vi kommer också att sakna hans bidrag till den glada samvaron kring föreningslokalens fikabord, hans många historier, ofta kryddade med en eller annan förstärkande svordom, och den vänskap som utvecklades kring vårt gemensamma intresse för det gamla bokbindarhantverket.

För kamraterna i Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap

Jan Pernbert och Kjell-Håkan Arnell,

Nuvarande och tidigare ordförande