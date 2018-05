Minnesord Said Olsson

Said Olsson, Kalmar, har avlidit i en ålder av 74 år.

Under många år hade jag förmånen att på Kalmar AIK:s kansli vara arbetskamrat med Said. Under de första åren i dåvarande klubblokalen på Proviantgatan, flytten till Carlbergsvillan och slutligen den egna klubbstugan på Fredriksskans.

Under Saids ledning växte flickhandbollen till en av Smålands absolut största. Med interna serier som ÖS-ligan och ÖS-cupen, kunde ett par hundra flickor varje år spela handboll runt om i Kalmar kommun.

Sporthallar i bland annat Lindsdal, Smedby och Ljungbyholm hade tävling och träning i Kalmar AIK:s mycket omfattande damhandboll. Saids vilja och stora engagemang var till stor glädje för dessa tjejer som utövade handboll från unga år. Då Said slutade och ingick i pensionsåldern upphörde denna stolta tradition och populära verksamhet som han med stort engagemang varit ansvarig för. Verksamheten upphörde och övergick senare till Kalmar HK.

Said var en positiv person med mycket humor och lätt att samarbeta med. Till den nya klarblå himlen kommer Said att ta med sig handbollen och tillåtas ta mer än fyra steg. Många tjejer, ledare och föräldrar känner saknad och stor tacksamhet. Vila i frid.

Kjell-Åke Ohlsson