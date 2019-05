Heja, Götarna – eller Heros?!

Foto: Kalmar FF

Tänk om Kalmar FF hetat Götarnas Idrottssällskap... Eller Gautiod... Eller Heros... Eller Herkules... Eller IF Stadion...

Att Kalmar FF härleder sitt ursprung till IF Göta som bildades 1910 vet säkert alla rättrogna rödvita. Att namnet två år senare ändrades till Gothia berodde på att Riksidrottsförbundet redan hade alltför många medlemsföreningar som hette Göta och därför tyckte att kalmariterna fick hitta på något fantasifullare.

Enligt den gängse historieskrivningen ska Einar Delborn, då center i fotbollslaget och senare länge verksam som ledare i föreningen, ha upptäckt en båt vid namn S/S Gothia i hamnen. Därmed var det nya namnet funnet. Det behölls fram till sammanslagningen med IFK Kalmar 1918 då den nya föreningen fick namnet Kalmar Idrottssällskap. KIS förvandlades i sin tur till KFF 1927.

Foto: AB Lagrelius & Westphal/Sjöhistoriska museet

Men riktigt så enkel är nu inte historien om hur IF Göta blev IF Gothia. Det fanns en hel hög andra namnförslag som först förkastades av Riksidrottsförbundet.

Tittar man i protokollet för ett möte som IF Göta höll den 7 november 1911 kan man läsa följande:

”Herr Carlsson framlade två förslag nämligen Idrottsföreningen Götarna samt Götarnas Idrottssällskap. Herr Angner hade ett förslag nämligen IF Gautiod. Frågan bordlades emellertid till nästa sammanträde.”

”Herr Carlsson” är alltså identisk med Einar Delborn (han bytte efternamn 1917). Om ”herr Angner” syftar på Eugen eller Frithiof Angner är oklart. Det fanns även en tredje broder Angner, Adolf, som spelade i KFF ända in på 30-talet, men 1911 var han nog för ung för att få vara med och dryfta så här viktiga saker.

I dag finns för övrigt IK Gauthiod från västgötska Grästorp som haft sitt damlag i näst högsta fotbollsserien. Handbollslaget IF Gauthiod från Stockholm har jag dock inte lyckats lokalisera i seriesystemet i år.

IF Göta sammanträdde igen den 4 december 1911. Då röstade man om vilken rangordning namnförslagen skulle få på listan till Riksidrottsförbundet:

”Röstningen utföll sålunda, att i första rummet uppställdes Götarnas Idrottssällskap, i andra Idrottssällskapet Göta, i tredje Kalmar Idrottssällskap, i fjärde Kalmar Bollklubb och i femte rummet Kalmar Fotbollsklubb.”

Men Riksidrottsförbundet godkände alltså inget av namnförslagen. Jag kan tänka mig att ”Götarnas Idrottssällskap” stupade på att det ska ha funnits en Göteborgsförening vid den här tiden som hette IF Götarna (eller möjligen IF Göterna, jag har sett båda benämningarna). Dessutom har det funnits en förening i Stockholm som hetat IF Goterna.

För första gången dyker också benämningen ”Kalmar Idrottssällskap” upp. Men det skulle dröja ytterligare sju år innan Göta/Gothia tillsammans med IFK Kalmar skulle bilda en förening som hette så. Varför namnet inte godkändes av Riksidrottsförbundet 1911 framgår inte, inte heller anledningarna till att varken Kalmar BK eller Kalmar FK dög.

Man fick alltså komma med nya förslag. I protokollet från den 7 januari 1912 finns Gothia äntligen med.

Men i första hand ville man heta IF Stadion:

”I i första rummet IF Stadion, andra IF Gothia, i tredje IF Heros, i fjärde IF Hellas och i femte rummet IF Herkules.”

Varför IF Stadion inte dög åt Riksidrottsförbundet vet jag inte. I dag finns ingen svensk förening med det namnet, däremot en dansk handbollsförening. I Stockholm har dock IK Stadion funnits, en karateklubb som startades 1987.

IK Heros är ett klassiskt bandylag från Smedjebacken, som dock inte bildades förrän 1915. Förmodligen fanns det väl fler klubbar med det namnet tidigare.

Sim- och Idrottsklubben Hellas vann SM-guld i handboll fem gånger 1969–1977. Klubben fick sitt namn 1912, men hade sitt ursprung i en av prästen Ernst Klefbecks konfirmationsgrupper 1899 och hade tidigare gått under namnet ”Pastorns gossar”.

Namnet Herkules bärs i svensk idrott idag endast av FK Herkules från Mölndal, en gammal tyngdlyftarklubb där man idag främst ägnar sig åt orientering.

Foto: Klas Palmqvist

Nå, IF Gothia fick det alltså bli till slut. Man fortsatte i samma färger som när man hette Göta. Så här stod det i 1912 års stadgar:

”Föreningens färger äro rött och grönt. Föreningsmärket består av en silversköld med initialerna samt år, månad och dag.”

De rödgrönrandiga tröjorna byttes senast 1915 till helröda och när kortbyxorna fick enhetlig färg blev de svarta.

Men matchställens färgstarka historia får vi fördjupa oss i en annan gång.