Konsten att uppgradera möbler

Foto: Jessica Gow/TT

Tack vare sitt intresse för begagnade saker, färg och form har Sanna Evers blivit expert på att återanvända möbler.

– Genom att sätta din egen prägel på dina saker blir hemmet mera ditt, säger hon.

Att göra om möbler med färg och tyg har fått många namn genom åren. Återbruk. Do it yourself (DIY). Remake. Makeover. Sanna Evers kallar det helt enkelt för uppgradering.

– Jag har turen att ha förmågan att se en möbels potential och vad den skulle kunna bli om jag fick göra om den, säger hon.

Foto: Jessica Gow/TT

Sanna Evers är gift med Claes Moser, som bland annat syns som expert i "Antikrundan" på SVT, och intresset för gamla saker har makarna gemensamt.

– Jag brukar säga att vi båda äntligen är i rätt bransch, för nu har omvärlden hunnit ifatt oss och återbruk är på tapeten. I synnerhet Claes har ju varit i återanvändningsbranschen i hela sin karriär och vi har inte en ny grej hemma!

Socialt arbete

Sanna Evers är i botten beteendevetare (”jag kommer från en akademikerfamilj, så jag ville utbilda mig”), men det kreativa och konstnärliga har tagit över mer och mer. Från att ha möblerat och gjort om flickrummet varje vecka till att numera arbeta med Myrornas second hand-butiker och göra om stolar, bord, byråer och hyllor som ställs ut i butikerna.

– Jag tycker det är en fin tanke, att dels uppgradera en sliten möbel så att den får ett nytt värde, dels att den sedan säljs till förmån för socialt arbete och människor som har det svårt.

Foto: Jessica Gow/TT

Tanken är att inspirera och få fler att upptäcka gamla möblers potential, i stället för att direkt avfärda dem som slitna eller omoderna i formen.

– Ju mer man tittar, desto mer övar man upp sin förmåga att hitta i det stora utbudet. Ju mer man kollar på second hand-föremål, desto mer kunnig blir man. Det är lite som att samla på något – man samlar samtidigt på kunskap kring föremålen och lär sig vad man ska hålla utkik efter.

Efter egen smak

När Sanna är på jakt efter möbler att uppgradera är det främst hantverket, kvaliteten och formen som avgör vad som får följa med henne hem.

– Många möbler från 1930–1950-talen har väldigt hög hantverksmässighet. Många människor har suttit på dem under lång tid men det märks knappt eftersom de är så omsorgsfullt gjorda. Däremot kanske de har gått ur tiden rent stilmässigt eller råkat ut för ganska högt slitage på ytan. Då tycker jag att det ska vara okej att måla och klä om i sin egen smak. Vi måste få leva i vår egen tid.

Foto: Jessica Gow/TT

Vissa möbler vill inte Sanna Evers uppgradera. Det kan vara riktigt gamla pjäser som har originalmålningen kvar eller trämöbler med fint fanér och vacker ådring. Men utöver det? Fritt fram!

– Jag ser det lite som en demokratifråga också. Många har ett skönhetssinne som kanske inte plånboken kan matcha, och alla vackra möbler på ”fina gatan” kostar för mycket. Då går det faktiskt att hitta väldigt fina saker av fantastisk kvalitet och uppgradera med färg och tyg så att de ser mer exklusiva ut än de är.

Personliga möbler

Sannas främsta verktyg är stuvbitar från second hand-butiker och stuvlådor i tygaffärer. Lägg därtill trälim för att stärka upp möbler som börjar släppa i fogarna och riktigt matt lackfärg. Lösa stolsitsar klär hon gärna om, riktiga stoppmöbler, däremot, överlämnar hon till en professionell tapetserare.

– Det är nog få som klarar att klä om sådana själva. Hittar man en fin stoppmöbel av bra kvalitet för en liten slant kan det vara värt pengarna att få den omklädd av ett proffs.

Foto: Jessica Gow/TT

Själva processen att uppgradera möbler kan ha både personliga och praktiska poänger, enligt Sanna. Vissa möbler är skavda och stötta med smutsiga sitsar, då är uppgraderingen ett sätt att göra möbeln fräsch igen. Men ett lika bra skäl kan vara att få den att bli mer personlig och passa in i ens eget hem.

– Med ett nytt tyg och målarfärg kan en gammal möbel tas in i 2019. Jag tror väldigt mycket på det personliga hemmet, som fått växa fram över tid, i stället för att hela tiden kasta ut och börja om. Att göra det är som att kasta ut hemmets själ, och ur hållbarhetssynpunkt är det förstås helt förkastligt.

Starka färger

Sanna Evers utgår ofta från mönstret och färgskalan på ett tyg när hon väljer färg att måla med. Hon är inte rädd för att använda fler färger än den skandinaviskt stillsamma paletten – tvärtom.

– Jag vill verkligen att svenska folket ska våga inreda med mer färg. Jag och min man har alltid haft ett färgstarkt hem och människor blir oftast glada när de hälsar på oss. Det är ju inget nytt, under empiren inreddes till exempel alla slott väldigt färggrant och vi ser nu också nya Nationalmuseum i Stockholm som är fyllt av färg igen. Några av de möbler jag blivit mest nöjd med är stolar som jag målat i orange med olika tyger på sitsarna, de blev så bra!

Foto: Jessica Gow/TT

Sanna målar alltid med matt lackfärg för en mer exklusiv känsla, och hon hämtar hellre sina färgkombinationer från textilier, konstverk och naturen än från Instagram eller Pinterest.

– Min stil är klassiskt vågad och lite eklektisk, skulle jag säga. Jag är en fri människa – helt oberörd av trender.

Tips 5 tips inför uppgraderingen 1. Utgå alltid från en färgskala som tilltalar dig. En detalj, ett konstverk eller ett tyg kan bli en bra utgångspunkt. 2. Var inte rädd för att blanda olika mönster och material, och inte heller för att ta in möbler från olika tidsepoker i samma hem. Det skapar dynamik. 3. Du behöver inte alltid måla om hela möbeln. Är det bara bordsskivan som är sliten kan du måla den, och lämna benen som de är. Mötet mellan målat och omålat kan bli väldigt fint. 4. Våga prova – det värsta som kan hända är att du får börja om. Köp små provburkar med färg så blir det lättare att hitta rätt nyans. 5. Fyll skåpen med fina stuvbitar. De tar inte mycket plats, och man vet aldrig när rätt stol för dem dyker upp! Visa mer...

Foto: Privat

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jessica Gow/TT

Fakta Sanna Evers Ålder: 53 år. Familj: Maken Claes Moser och sonen Abbe, 10 år. Bor: Stockholm, men född i Norrköping. Yrke: Allkonstnär – stylist, skribent, inspiratör och designer. Driver ett privat konstmuseum med maken Claes. Aktuell: Med Myrornas kommande hållbara inredningstjänst där privatpersoner och företag får hjälp att inreda med återbruk. Visa mer...