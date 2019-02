Plus och minus – också en bi-syssla?

Orangutanger, schimpanser, spindlar och fåglar – det är exempel på djur som studier har visat kan räkna addition och/eller subtraktion.

Nu hävdar australiska och franska forskare att honungsbin, trots sina små hjärnor, också kan läggas till på den listan.

Huruvida djur kan förstå eller lära sig komplex räkning är en omtvistad fråga. Många arter kan uppfatta skillnaden mellan olika kvantiteter, något som används exempelvis vid sökandet efter föda och problemlösning av olika slag. Mer avancerade övningar, som att förstå exakta siffror eller räknelära, är något som kräver bearbetning på en högre nivå.

Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT

Tidigare studier har alltså visat att exempelvis primater, papegojor och marsvin – och inte minst bebisar av arten människa – har förmågan att utföra addition och/eller subtraktion.

Forskare från Australien och Frankrike har tidigare lyckats visa att honungsbin kan förstå begreppet noll. Nu ville de testa om bin också tillhörde skaran djur som kan räkna plus och minus.

Labyrint-utmaning

Enligt studien, som presenteras i tidskriften Science Advances, kunde honungsbina lära sig att skilja på addition och subtraktion med hjälp av färger, och använde den kunskapen för att lösa räkneproblem.

Forskarna använda sig av en y-formad labyrint, som bina fick flyga in i. Vid ingången visades de en uppsättning små former i olika antal. Dessa var antingen blå, vilket stod för addition, eller gul, som symboliserade subtraktion.

Foto: Hani Mohammed/AP/TT

Därefter fick de flyga vidare in i en "beslutskammare" där de kunde välja att antingen flyga till höger eller vänster. På ena sidan fanns former som utgjorde det rätta antalet om man räknat plus eller minus ett från de former som visades vid ingången. På andra sidan visades ett felaktigt svar. Om de valde rätt sida belönades bina med sockervatten, blev det fel fick de en illasmakande vätska. Vilken sida som stod för vad ändrades slumpmässigt under experimentet.

Hundra försök

Bina fick öva och öva i labyrinten, och till en början valde de slumpmässigt vilket håll de skulle flyga till i beslutskammaren. Efterhand, när de gjort en så där hundra försök, fastnade kunskapen om att blå stod för +1 och gul för -1, enligt forskarna.

Att det var så bina verkligen förstått testades i en ny omgång, där de inte längre gavs någon belöning eller bestraffning. Fyra olika sifferutmaningar presenterades för bina den här omgången. I samtliga fyra presterade bina på en nivå som var signifikant bättre än om de bara chansat, visar resultaten i forskarnas studie.

Fakta Honungsbin Honungsbin, eller Apis mellifera på latin, är en art i familjen sociala bin. Sannolikt härstammar arten från Mindre Asien–medelhavsområdet, och odlas i dag över hela världen för produktion av honung och vax. Den används också som pollinerare – något som nationalekonomiskt sett är betydligt viktigare än dess roll som honungsproducent. För att uppnå bättre honungsproduktion har man korsat flera av de underarter av honungsbi som finns, vilket bland annat resulterade i så kallade mördarbin. Ett bisamhälle består i normala fall av en fullt utvecklad hona (drottningen), 10 000-70 000 arbetstid samt upp till 2 000 drönare sommartid. Källa: Nationalencyklopedin Visa mer...

Adrian Dyer vid RMIT University i Melbourne, en av forskarna bakom studien, anser att räkneövningar som addition och subtraktion är komplexa då man måste bearbeta informationen på två sätt.

"Du måste ha kunna hålla kvar reglerna om addition och subtraktion i ditt långtidsminne, samtidigt som du mentalt måste kunna hantera en uppsättning bestämda nummer i ditt korttidsminne", säger han i ett pressmeddelande.

"Våra fynd tyder på att avancerad matematisk förmåga kan vara mer spridd i naturen än vad vi tidigare trott, bland andra djur än människan", fortsätter han.

Viktigt för AI?

Kunskaperna om inlärningen av räkning kan också ha betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens, anser Adrian Dyer. Men resultaten från studien kan också vara viktiga om man väljer att blicka bakåt i historien, enligt hans kollega Scarlett Howard, som ledde studien.

"Resultaten visar att förståelsen av matematiska symboler är något som många olika hjärnor kan åstadkomma, och det kan hjälpa oss förstå hur flera mänskliga kulturer oberoende av varandra utvecklade förmågan att räkna." säger hon i en skriftlig kommentar.

