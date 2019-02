Revolutionen som gav nytt hårdfört styre

Fakta

Den regim som tog över Iran efter shahen var, enligt de flestas bedömning, en regelrätt religiös diktatur. Däremot har det varit svårare att karaktärisera styret efter ayatolla Khomeinis död 1989.

Enligt historikern och Mellanösternanalytikern Per Jönsson har Iran de senaste 25 åren inte varit någon entydig diktatur. Hans bedömning är att Iran, efter Khomeini, har utvecklat fler demokratiska inslag än något annat land i Mellanöstern, undantaget Israel. Hit hör de allmänna val som hålls med jämna mellanrum.

Å andra sidan är de demokratiska institutionerna underordnade de religiösa makthavarna. Irans konstitution är fortfarande grundad på Khomeinis doktriner och det så kallade Väktarrådet, som till hälften utses av den högsta ayatollan, har vetorätt mot parlamentet och kan underkänna kandidater i de allmänna valen. Det råder också stora inskränkningar vad gäller mänskliga rättigheter. Rättegångar är ofta undermåliga och i landets fängelser finns hundratals politiska fångar. Tortyr förekommer och dödsstraff tillämpas ofta, exempelvis är homosexualitet olagligt och straffas med döden.

Källa: The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Landguiden.