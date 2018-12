Rysslands utpost i väst – Vår granne i öst

Staden Kaliningrad fick en välbehövlig ansiktlyftning inför världsmästerskapet i fotboll.

En ny terminalbyggnad vid flygplatsen Chrabrovo blev färdig i tid för att ta emot tiotusentals fotbollsfans och de landslagstrupper som spelade sina gruppspelsmatcher i Kaliningrad. En fyrfilig motorväg från flygplatsen till staden och den pampiga fotbollsanläggningen blev också klar i tid inför VM i fotboll.

Foto: Ulf Wade Andersson

På Arena Baltika som rymmer 35 000 åskådare spelades fyra gruppspelsmatcher, bland annat England mot Belgien. En match som Belgien vann med 1-0.

Längs huvudgatorna i de centrala delarna av staden hade flera äldre hus rustats upp och fasaderna målats i fräscha färger. I de yttre delarna av staden finns en del nedgångna bostadsområden kvar från den tyska tiden, men kvarter efter kvarter rivs och ersätts successivt med moderna bostadskomplex. Allt tar sin tid, men det går framåt!

Foto: Ulf Wade Andersson

Det var nog en överraskning för många att Kaliningrad skulle vara värd för gruppspelsmatcher i samband med VM i fotboll, men det finns kanske en logisk förklaring. Den ryska regeringen i Kreml verkar ha ambitioner att ömsa skinn på Kaliningrad som fått en stämpel på sig att vara en en grå och trist stad med tydliga spår från den sovjetiska eran. En annan förklaring enligt lokala röster är att Vladimir Putins före detta hustru Ljudmila är född i staden?

Innan andra världskriget hette staden Köningsberg och var då huvudstad i den tyska provinsen Ostpruessen. Staden som blev hårt bombad under kriget blev fullständigt lagd i ruiner. Ryska trupper ockuperade provinsen som efter kriget införlivades i Sovjetunionen.

Skälet till att ryssarna var angelägna att ta över området var bland annat att man behövde en isfri hamn i Östersjön. Staden och provinsen döptes om till Kaliningrad år 1946 efter revolutionären och bolsjeviken Mikhail Kalinin.

Ryska exklaven, Kaliningrad

Den ryska exklaven Kaliningrad vid Östersjöns kust har ingen direkt landförbindelse till moderlandet Ryssland. Det är nästan 500 kilometer till närmaste ryska gräns, men bara 250 kilometer till Gotland. Exklaven sträcker sig över en yta på 15 100 kilometer och här bor en knapp miljon invånare. Provinsen som är lite större till ytan än landskapen Skåne och Blekinge tillsammans gränsar till Litauen i norr och Polen i söder.

Regionen är ett av de mest militariserade områdena i den Ryska federationen och den ryska armén är en stor arbetsgivare. Området är högkvarter för Östersjöflottan i Baltijsk och flygbaserna i Tjernjachovsk samt Donskoje.

Foto: Ulf Wade Andersson

Baltijsk – Ett stycke svensk historia.

Exklaven har varit svårtillgänglig för utlänningar, men har på senare år öppnats upp. Baltijsk är fortfarande ett skyddat område och för att komma dit krävs tillstånd och licensierad guide.

Jag var nyfiken på området där den ryska Östersjöflottan har sin bas, men mina besöksmål var fästningen Pillau samt den vackra och pampiga fyren i Baltijsk. En chaufför och guiden Olga hämtade mig tidigt på förmiddagen vid hotellet. På vägen till Wislanäset där Balltijsk ligger berättade guiden med stor inlevelse både om Kaliningrads historia och om hur folket lever idag.

När vi närmade oss flottbasen passerade vi den plats där den gamla vägspärren låg. Längre än hit hade jag som svensk inte kommit för några år sedan, så känsligt är området. Även om staden numera är öppen så är militärbaserna fortfarande stängda för allmänheten.

Foto: Ulf Wade Andersson

Några kilometer efter vägspärren var vi framme i hjärtat av Baltijsk.Vi lämnade bilen och promenerade över ett torg med staty och minnesstenar. Ett krigsmonument för att hedra de sovjetiska soldater som stupade i strid år 1945 vid försvar av fästningen Pillau. Fästningen Pillau är delvis militärt skyddsområde, men den äldre delen av försvarsanläggningen kunde vi däremot besöka.

Det var här som Gustav II Adolf med sin armé landsteg år 1626 inför sina operationer mot Pruessen i det andra polska kriget. Vid denna tidpunkt fanns här ingen stad. Under åren 1626-29 fungerade Pillau som operationsbas för svenska armén. Efter stilleståndet i Altmark 1629 blev Pillau uppbördscentrum för skatten från de preussiska städerna som Sverige kontrollerade. Staden Balijsk uppstod runt de befästningar som Sverige anlade här under åren 1629-35. År 1635 lämnade svenskarna över staden till Brandenburg.

Friedrich Wilhelm av Brandenburg byggde sedemera ut fästningen Pillau till en brandenburgisk flottbas.

Pillau var det sista området i Ostpruessen som den ryska Röda armén erövrade under andra världskriget. Området blev sovjetiskt och Pillau döptes om den 27 november 1946 till Baltijsk, som betyder baltisk stad.

Ryska Östersjöflottans hemmahamn

Efter besöket vid fästningen gick guiden och jag ner mot kajerna i hamnen där det låg ett stort antal örlogsfartyg. En flock svanar hade samlats vid en av kajkanterna vilket några baltijskbor uppmärksammat. De matade svanarna och tittade nyfiket på oss när vi stannde upp för att titta på de fartyg som låg lite längre ut på redden.

I staden bor nästan 30 000 invånare och att den ryska armén är den stora arbetsgivaren märks tydligt. De flesta vi mötte var ryska sjömän iklädda sina uniformer.

Foto: Ulf Wade Andersson

Den sovjetiska ubåten U 137 som gick på grund vid inloppet till Gåsefjärden utanför Karlskrona år 1981 kom från örlogsbasen i Baltijsk.Ubåtens ställförträdande fartygschef Vasilij Besedin som numera är pensionerad bor kvar i staden. Han skrev boken ” Inifrån U137” som gavs ut år 2009. I boken ger han sin version om hur han upplevde den pinsamma situationen med grundstötningen i ett militärt skyddsområde.

Besedins förklaring till händelsen är att styrmannen ombord på ubåten gjorde fel i sina beräkningar och hamnade i ett helt annat område än vad man trodde. Han hävdar också i sin bok att ubåtens radarutrustning skadats i samband med att man fastnat i en fisketrål utanför Bornholm. Den sovjetiska atomubåtens grundstötning försatte den svenska regeringen i en tio dagar lång kris som utvecklades till ett spänt militärt läge med supermakten i öst.

År 1995 tecknades ett vänortsavtal mellan Karlskrona och örlogsstaden Baltijsk, men tyvärr uteblev samarbetet under en följd av år. Efter år av tystnad träffades representanter för de båda vänorterna igen i Karlskrona och ett förnyat avtal skrevs. Ett samarbetsprojekt etablerades år 2016 med syfte att skapa bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation.

Foto: Ulf Wade Andersson

Innan jag lämnade Baltijsk besökte jag den majestätiska fyren som är 32 meter hög och som togs i bruk redan år 1909. På torget framför fyren står en staty av Peter den Store.

Längst ute på piren längs strandpromenaden står ytterligare en staty av Peter den Store. Tsaren som besegrade Karl XII och den svenska armén i Poltava den 28 juni år 1709. Ett gigantiskt monument med högt fundament och trappa upp till den ståtliga och kraftfulla statyn där Peter den Store sitter till häst. Monumentet är tillägnat tsarens dotter Kjesarinnan Elizabeth Petrovna.

Bara några hundra meter längre ut på Wislanäset vid inloppet till Baltijsksundet bryter mäktiga vågbrytare Östersjöns oroliga vågor.

Svetlogorsk

Efter besöket i Baltijsk fortsatte vi till det kuriska näset och staden Svetlogorsk. Staden som ryssarna kallar, Östersjöns riviera. Nästan 90 procent av världens bärnsten finns här under den bländvita sanden. Exploateringen av bärnsten var under sovjettiden i statens ägo och stod under sträng kontroll. Efter sovjetunionens fall blev det fritt fram att plocka bärnsten, vilket märks i staden. Längs huvudgatan ligger bärnstensbutikerna vägg i vägg och fantasin vad man kan tillverka av de gulbruna fossila hartserna tycks inte ha några gränser.

Smycken, djurfigurer och tavlor med de mest märkliga motiv.

Svetlogorsk har sedan 1800-talet varit en populär bad och kurort och har på senare år också utvecklats till en stad som satsar på konst och kultur.Vid mitt besök pågick en filmfestival i ett nybyggt kulturcenter. Staden är ett turistmål för både ryssar från Moskva och Kaliningrad. De boende i Kaliningrad åker ofta till Svetlogorsk över helgerna sommartid och badar längs de härliga sandstränderna.

Det kuriska näset är klassat som nationalpark och finns med på Unesco:s världsarvslista.

Svetlogorsk skonades från de allierades bombräder under kriget. Den ursprungliga tyska bebyggelsen i stadens utkant är väl bevarad.

Turismen har satt sin prägel på bebyggelse och gatuliv i stadens centrala delar. De nya hotellen tävlar om att sticka upp över trädtopparna,vid sidan om lyxiga sommarbostäder för rika Moskvabor.

Ett tjugofem meter högt vattentorn som byggdes för drygt hundra år sedan har blivit stadens symbol. Det vackra och ståtliga vattentornet som blivit ett mycket omtyckt fotoobjekt är tyvärr stängt för allmänheten sedan några år tillbaka.

Staden Kaliningrad

Efter intensiva och intressanta besök i Baltijsk och Svetlogorsk körde vi mot exklavens huvudstad, Kaliningrad.

På vägen in till staden gjorde vi ett besök vid Arena Baltica och fortsatte sedan till Königsbergskatedralen, Katedralen som ligger på ön Kneiphof är mäktig på utsidan, men inte speciellt imponerande på insidan. Under andra världskriget bombades byggnaden och endast kyrktornet samt en del av fasaden stod kvar. Efter Sovjets upplösning blev religion åter tillåtet i Ryssland och man började att restaurera katedralen. Uppbyggnaden gjordes med stor hjälp av tyska pengar.

Foto: Ulf Wade Andersson

Vi fortsatte vår stadsvandring över en av floden Pregels sju broar. Bron som heter Honey Bridge kallas även kärleksbron. Tusentals par har visat varandra sin kärlek här genom att fästa hänglås i räckena och därefter kastat nyckeln i floden.

Foto: Ulf Wade Andersson

På andra sidan bron ligger en nyanlagd strandpromenad med en rad vackra korsvirkeshus i tysk hansastil. Det charmiga området kallas Fishing Village. Ett av husen är original från tiden före kriget medan de andra husen är relativt nyuppförda. I husen ryms butiker och restauranger. Mitt bland husen står en nybyggd fyr, men den har aldrig använts för sitt syfte. I fyrhuset ligger en populär bistro samt ett litet gemytligt kafé. En härlig atmosfär med vacker utsikt över floden.

Nästa besöksmål blev det berömda bärnstensmuseet som är beläget vid Doha-tornet nära en av de gamla medeltida stadsportarna som överlevde kriget.

Bärnstensmuséet imponerar med över 6 000 olika smycken och konstverk. Bland museiföremålen finns bland annat en liten modell av det svenska Regalskeppet Vasa.

Från Doha-tornet gick vi sedan längs Klintscheskaja mot Elevated Bridge och Leninskij Avenue. Vid bron syntes det så kallade Sovjeternas hus, som är en av de kändaste byggnaderna i staden. Byggnad står på den plats där Königsbergs slott tidigare låg. Intresset att återuppbygga slottet efter kriget var lågt från den sovjetiska regimen. Slottruinerna revs och istället byggdes ett stort komplex som var avsett för stadens administration. På detta sätt skulle man avlägsna den tyska historien och istället symbolisera den nya statsmakten.

Foto: Ulf Wade Andersson

Bygget startade år 1970 och pågick under några år, men avbröts eftersom grunden var för svag att bära det stora komplexet. Under flera år stod bygget still men år 2005 färdigställdes husets utsidor i samband med stadens 750-årsjubileum.

Sovjeternas hus som numera även kallas Monstret är fortfarande enbart ett tomt skal utan inredning. Experterna menar att det mer eller mindre är omöjligt att färdigställa byggnaden och att det på sikt istället bör rivas.

I parken på andra sidan bron står Lenin staty på en lite undanskymd plats. Statyn som tidigare stått på Pobedytorget framför stadshuset.

Foto: Ulf Wade Andersson

Vi fortsatte med buss längs Leninskij Avenue för att ta oss till Pobedytorget som skulle bli slutmålet på stadsrundturen i Kaliningrad. Stadens stadskärna som är ganska modern ligger runt torget som i folkmun kallas segertorget. Mitt på torget står ett högt monument till minne av andra världskrigets slut och segerdagen den 9 maj år 1945.

På ena sidan av torget ligger den rysk-ortodoxa kyrkan Kristus Frälsarens katedral som tillhör Rysslands största helgedomar. Katedralen med sina karaktäristiska guldkupoler är 70 meter hög och stod klar år 2006.

Foto: Ulf Wade Andersson

På andra sidan torget ligger Kaliningrads stadshus. En monumental byggnad som under VM i fotboll har fått hela sin fasad klädd med en jättelik banderoll, Welcome to Kaliningrad, 2018 FIFA World Cup Host City.

Nytt reningsverk invigdes år 2017

Staden Kaliningrad med cirka 450 000 invånare är den sista storstaden vid Östersjökusten som saknat modern rening av sitt avloppsvatten. Utsläppen av orenat avloppsvatten har varit omfattande och har beskrivits som en miljökatastrof.

Efter en lång projekttid och många problem invigdes äntligen ett nybyggt reningsverk i fjol. Ett reningsverk som svenska biståndsorganisationen Sida varit med om att finansiera.

När det nya reningsverket nu är igång i Kaliningrad innebär det en märkbar minskning på utsläppen av övergödande kväve och fosfor. Det nya avloppsreningsverket beräknas reducera de årliga utsläppen av fosfor med cirka 270 ton och kväveutsläppen med omkring 1 400 ton per år enligt finska Hufvudstadsbladet.

Det är ett stort framsteg för Östersjöns hälsotillstånd att det nya reningsverket nu renar utsläppen från invånarna och ­industrierna.

Augusti månad, 2018

Ulf Wade Andersson