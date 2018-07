Engelska medier hoppas på kålrotsmos i Samara

Sensationstidningen Daily Stars rubrik på förstasidan lyder "Let's mash Swedes!" - Swede kan ju på engelska betyda såväl svensk som kålrot.

Tidningen fastslår att landet kommer att stanna i eftermiddag, och förutspår att fotbollsfansen i hettan kommer att sätta i sig 38 miljoner pints med öl.

The Sun rapporterar att Englands kanske kändaste svensk, tv-personligheten Ulrika Jonsson, håller på båda länderna.

– Sverige är fantastiskt. Men för egen del, eftersom jag bor i England, hoppas jag också att England vinner.

I tidningens version av "The Winner takes it all" avslutas refrängen:

We've got the victory, that's Southgate's destiny (Vi tar segern, det är (förbundskapten Gareth) Southgates öde).

I Daily Mirror skriver Robbie Savage att Sverige säkerligen är de engelska spelarnas önskemotstånd i kvarten, jämfört med länder som Frankrike och Kroatien. Men att svenskarna troligen tänker likadant.

"Svenskarna har ett väldigt starkt facit mot England, och jag misstänker att detta möte kommer att bli väldigt, väldigt jämnt", skriver han, och förutspår att uddamålet avgör. Eller att det går till straffar.