Försvagat Schweiz mot Sverige i VM

Lagkapten Stephan Lichtsteiner och mittbacken Fabian Schär - två tunga försvarare - drog på sig varsitt gult kort i schweizarnas 2-2-match mot redan utslagna Costa Rica.

Och det kan kosta i åttondelsfinalen mot Sverige på tisdag.

– Det var två mindre fel som gav två kort, olyckligtvis. Men vi har 21 andra spelare. Jag är säker på att de spelare som jag kommer att använda kommer att ge 120 procent, säger förbundskapten Vladimir Petkovic på sin presskonferens efter matchen.

Att spara de varningsdrabbade var inget han funderade över.

– Det var inte klart om vi skulle gå vidare så jag kände att jag behövde mina bästa spelare, säger Petkovic.

Publikstöd?

Schweiz tog ledningen i matchen genom Blerim Dzemaili i första halvlek och verkade ha avgjort när Josip Drmic slog in 2-1 i slutminuterna. På övertid fick dock Costa Rica en straff som Bryan Ruiz dundrade in via ribban och schweiziske målvakten Yann Sommers rygg (!) till 2-2.

För världssexan - jo, Schweiz är faktiskt så högt rankade av Fifa - väntar nu Sverige i S:t Petersburg på tisdag.

– Jag kan inte prata om motståndet än. Det viktiga för oss är att vi har gått vidare nu. Det har varit vårt minimimål. Nu ska vi börja fokusera på motståndet, säger Petkovic, som hoppas på den neutrala publikens stöd.

– Förhoppningsvis kan vi få åskådarna med oss om de ser att vi spelar rolig fotboll.

Starkare Neymar

I Moskva vann Brasilien samtidigt relativt säkert över Serbien. Paulinho lyfte in ledningsmålet efter en underbar långboll från Philippe Coutinho efter en dryg halvtimme. När sedan Serbien hade sin bästa period i matchen i mitten av andra halvlek nicksköt Thiago Silva med kraft in en hörna till 2-0.

– Det viktigaste var att vi vann och går vidare som gruppvinnare. Självförtroende har vi gott om. Det har vi samlat på oss i flera år, sade Paulinho i en snabbintervju med Fifa efter matchen.

Brasilien möter nu Mexiko i sin åttondelsfinal. Och det med en Neymar som blir allt bättre.

– Neymar håller fortfarande på att återhämta sig. Om ni ser på hans senaste två matcher så har han förbättrat sig avsevärt. Kanske kommer han att var på topp i nästa match, sade förbundskapten Tite på sin presskonferens i tisdags inför matchen mot Serbien.

Samtidigt betonade han att laget är mer än bara en stjärna.

– Vi lägger inte ett överdrivet ansvar på Neymars axlar för succé eller fiasko. Det är hela laget som vinner eller förlorar, sade Tite.