Under lördagsnatten ska någon ha tagit sin in genom en uppbruten bakdörr till en matbutik i Virserum. Väl inne i butiken ska den misstänkta ha tagit sig in i ett kassaskåp och tagit kontakter. Det är oklart hur mycket pengar om stulits.

Polis kommer att genomföra en brottsplatsundersökning under måndagen.