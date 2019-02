Kommunen anmäler händelse när patient dog efter fall

En äldre person på ett boende i Hultsfreds kommun ramlade och slog i huvudet och kräktes blod på natten. Först dagen efter togs patienten till sjukhus där denne senare avled. Nu Lex Maria-anmäler kommunen sitt agerande vid händelsen.

Det var i mitten av oktober förra året som personen, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ramlade. Fallet resulterade i en bula, men annars ska patienten mått bra. Under natten kräktes personen blod och personal fick i uppgift att hålla denne under regelbunden tillsyn. När patienten dagen efter kräktes blod på nytt skickades denne till sjukhus där personen sedan avled. I anmälan anger kommunen att fallolyckan inte vägdes in vid bedömningen som gjordes under natten. Hade det gjorts hade utgången för patienten kunnat bli annorlunda, menar man. Nu kommer IVO utreda ärendet.